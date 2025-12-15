El artista se comunicó con Lucas Fridman del streaming Olga para confirmar la información.

Joaquín Levinton, vocalista de la banda Turf, sufrió el viernes pasado un infarto mientras se encontraba en un bar ubicado en la localidad de Palermo, Buenos Aires. El artista pidió auxilio y, tras una llamada a emergencias, fue trasladado al hospital Fernández.

En un comunicado de prensa, expresaron que "Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho; ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández. En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent".

El procedimiento fue exitoso y en las últimas horas el cantante confirmó que fue dado de alta. Levinton se comunicó con Lucas Fridman, integrante de Olga, quien fue el encargado de dar la noticia al aire.

Joaquín Levinton fue dado de alta tras sufrir un infarto Joaquín Levinton rompió el silencio tras recibir el alta luego de sufrir un infarto "Ya está de alta Joaquín Levinton. Me dice: 'Está bueno que cuentes que ya estoy en casa y que estoy muy bien. Nombra la excelencia del SAME y del hospital Fernández, que fueron ellos, que fueron genios totalmente y que me agarraron a tiempo'", expresó el artista.