Nuevo comunicado de Turf: cómo se encuentra la salud de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto

Joaquín Levinton se descompensó el jueves por la noche y debió ser internado. Esto generó gran alarma en el ambiente del rock y la farándula.

El susto que generó Joaquín Levinton en el mundo del espectáculo parece estar llegando a su fin. Tras el incidente de salud sufrido el pasado jueves 11 por la noche, cuando el líder de Turf se descompensó en un bar de Palermo mientras brindaba un show, sus compañeros dieron a conocer que el cuadro de salud va mejorando y así llevaron tranquilidad a los fanáticos de la banda.

Turf fiesta de la cerveza .jpg La familia de Levinton agradeció las muestras de apoyo por el "amor" que les envían. Rodrigo D'Angelo / MDZ Buen ánimo por parte de Joaquín Levinton En la tarde de este sábado 13, la agente de prensa del artista difundió un comunicado dirigido a los medios que detalla la situación actual del músico. La información confirma que la evolución clínica de Levinton es sumamente alentadora en el Hospital Fernández, donde ha recibido una "atención de manera excelente" por parte de todo el equipo médico y personal.

posteo de turf El posteo de Turf sobre Levinton. @turf El documento oficial agrega que el carismático cantante se encuentra "actualmente acompañado por su familia y de muy buen ánimo". Este detalle fue clave para disipar los temores sobre su estado anímico tras el mal momento vivido.

La mejor noticia, sin embargo, llegó con el pronóstico de su alta. El parte médico indica que, de continuar con esta "evolución positiva", Levinton "en los próximos días podría recibir el alta médica para continuar su recuperación en su hogar".