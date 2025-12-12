"Se vienen cositas": qué fue lo último que publicó Joaquín Levinton antes de ser internado

Previo al episodio que derivó en su internación, el artista hizo dos publicaciones en su cuenta de Instagram.

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, debió ser hospitalizado de urgencia después de sufrir un infarto mientras brindaba un show en un bar de Palermo. En Arriba Argentinos, May Martorelli aportó información al respecto.

El episodio ocurrió a las 0.50 horas de la madrugada de este viernes, mientras el artista se encontraba en un bar de Avenida Dorrego 1697. Tras descompensarse, fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández con diagnóstico de infarto y pedido inmediato de shock room.

Joaquín Levinton en Otro día perdido El artista fue llevado de urgencia al Hospital Fernández. Captura de pantalla Youtube Eltrece. La noticia encendió una fuerte preocupación entre sus seguidores donde el estado de salud de Joaquín Levinton se sigue de cerca a la espera de nuevas precisiones sobre su evolución.

Joaquín Levinton Instagram Una de las últimas historias que compartió Levinton previo al grave episodio. Captura de pantalla Instagram Joaquinlevinton. Horas antes del episodio, el artista había compartido en sus historias de Instagram (@Joaquinlevinton) dos imágenes. En la primera, se lo puede ver con una camisa blanca, pantalón de vestir negro, tirantes verdes y una cadena.