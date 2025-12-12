Preocupación por Joaquín Levinton: salió a la luz el parte médico tras su internación de urgencia

El cantante de Turf debió ser asistido durante una presentación y terminó internado. En Arriba Argentinos, May Martorelli dio información sobre el parte médico del artista.

Joaquín Levinton ha generado preocupación en la mañana de este viernes, luego de que se diera a conocer la noticia de su internación urgente, tras susfrir un serio episodio mientras actuaba en un local nocturno de Palermo

En el programa Arriba Argentinos, la panelista May Martorelli brindó detalles de la información oficial sobre el episodio cardíaco que sufrió el cantante de Turf mientras se encontraba en pleno show en un bar de Colegiales.

Turf Teatro Plaza 23-6 (7).jpg El artista tuvo un infarto en uno de sus shows. Santiago Tagua/MDZ Según lo informado por la periodista, el parte médico revela el momento exacto del incidente: "El hecho ocurrió a las 0.50 horas de la madrugada en Avenida Dorrego al 1697, donde un hombre de 50 años, identificado como Joaquín Levinton, presentó presión baja y dolor en el pecho".

La periodista detalló que el diagnóstico preliminar fue grave, y el traslado al hospital fue inmediato. "Fue trasladado con diagnóstico de infarto, con pedido urgente de shock room al Hospital Fernández", añadió Martorelli.

Esto fue lo que contó May Martorelli en Arriba Argentinos sobre la internación de Joaquín Levinton Los Detalles Del Parte Médico De Joaquín Levinton Finalmente, la comunicadora confirmó que la información ya ha sido corroborada por las autoridades médicas: "Joaquín Levinton permanece internado en el Hospital Fernández tras sufrir un infarto mientras realizaba un show en un bar".