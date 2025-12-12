Ángel de Brito compartió una contundente información en LAM y sorprendió a todos.

El año se va terminando y las diferentes señales comenzaron a planificar el 2026 con rotundos cambios. El Trece es uno de los canales que más movimiento generó en los últimos días y ahora se conoció la noticia de que una figura no seguiría en la pantalla.

Ángel de Brito fue el encargado de contar esta bomba, ya que se trata de una conductora que lleva años en el canal: "La conductora que no seguiría en El Trece es Sandra Borghi. Viene con varias internas con sus superiores", comenzó contando.

Luego, agregó que "parece que está todo pésimo y a fin de año dejarían que siga su curso y tome otro rumbo". También informó que en la fiesta que realizó el canal todas las figuras comentaban la noticia, ya que es una verdadera sorpresa por lo que representa Sandra para El Trece.

Una máxima figura de El Trece no seguiría en el canal Afirman que una figura histórica de El Trece no seguiría en el canal y revelaron fuertes detalles Sandra Borghi se encuentra en estos momentos conduciendo el noticiero del mediodía de la señal. Ángel de Brito contó que el "tema es con el canal y con el noticiero", cabe destacar que la periodista no se ha expresado tras la información que reveló el conductor de LAM.