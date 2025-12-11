No va más: El Trece levantará un programa que acaba de empezar y hay polémica

Ángel de Brito confirmó en las últimas horas la dura decisión que tomaron las autoridades del canal.

El 2025 está llegando al final y los cambios en los diferentes canales se encuentran a la orden del día. En medio de todo este contexto, Ángel de Brito dio a conocer que un programa de El Trece que empezó en el mes de noviembre saldrá del aire por el mal rating que viene teniendo desde el inicio.

Se trata nada más ni nada menos que de Tarde o Temprano, el ciclo conducido por María Belén Ludueña. El conductor de América compartió la noticia a través de sus redes sociales y sorprendió a todos los usuarios.

"El Trece levanta el programa Tarde o Temprano por la audiencia. Termina a fin de mes y será reemplazado por un programa de cocina", comenzó informando el conductor de América respecto a esta sorpresiva decisión.

Ángel de Brito confirmó que levantan un programa de El Trece Captura de pantalla 2025-12-11 155411 El Trece levanta el programa de María Belén Ludueña. Foto: X /@AngeldebritoOk. Luego, agregó que "es el cuarto programa del año que no funciona en ese horario: Cuestión de Peso, Pampita y Los 8 escalones, el de Canosa, y ahora el de Belén Ludueña". Por el momento, la conductora no se ha expresado al respecto tras la información.

Desde Puro Show (El Trece) argumentaron que María Belén Ludueña realizó una reunión con las autoridades del canal y les expresó sus ganas de salir del aire debido a que quiere cuidarse por su embarazo y quiere tomarse el tiempo para descansar. Además, contaron que el ciclo podría extenderse solo hasta el mes de enero. De Brito ante esto salió a expresarse y expresó: "Como mienten..."