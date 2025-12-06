El Zorro se destaca como lo más visto en El Trece: la gran fortuna que recaudó en 2025 para el canal

Marina Calabró sacudió el mundo de la televisión al revelar las impactantes cifras de recaudación de la serie El Zorro.

El Zorro le dejó una gran ganancia a El Trece. / Archivo MDZ

Una de las ficciones más icónicas de la televisión sigue demostrando que la nostalgia se traduce en una fortuna. Marina Calabró revolucionó a todos al revelar, durante su columna en Lape Club Social Informativo, la millonaria recaudación que la serie "El Zorro" le dejó a El Trece durante el año 2025.

Un gran negocio para El Trece: la programación de El Zorro La serie protagonizada por Guy Williams, cuyos 78 episodios de sus dos temporadas fueron grabados entre 1957 y 1958, se emite en la tarde del canal, pero sus números superan ampliamente esa franja horaria. El Zorro se ubica sistemáticamente en el top five de lo más visto, e incluso supera en ocasiones a programas del prime time como Buenas Noches Familia y Otro Día Perdido.

La millonaria cifra que recaudó el Trece con El Zorro. Marina Calabró detalló que El Zorro logró recaudar 108 millones de pesos por día solamente en publicidad. Lo más sorprendente es que, al ser transmitido de lunes a viernes con contenido ya amortizado, este fenómeno representa un negocio a costo cero para El Trece.

Guy Williams, protagonista de "El Zorro". Foto: X @Lucasiuorno. El clásico protagonizado por Guy Williams supera en rating a programas del prime time. Archivo MDZ Al proyectar la recaudación de lunes a viernes, la cifra anual de ganancias es monumental: El Trece recibió una ganancia total de 17.391.069 dólares (casi 17.4 millones) a lo largo del 2025. Este número no solo evidencia el poder de permanencia de la clásica ficción, sino también la astucia del canal al programarla.