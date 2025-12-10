L-Gante enfrentó a un periodista de El Trece al aire y se vivió un momento de tensión: "Sos un bol..."

El artista no tuvo filtros a la hora de hablar con Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán.

L-Gante fue sin lugar a dudas uno de los protagonistas de la franja de la mañana en la televisión y sobre todo en El Trece. El cantante estuvo invitado al programa de Moria Casán y allí se enfrentó a Gustavo Méndez, periodista y panelista del ciclo.

Todo comenzó cuando Méndez leyó al aire un mensaje que le envió Maxi, exrepresentante de Elián, donde explica que "nadie lo frenó en nada y nadie le ejecutó el contrato. Cuando Elián arrancó conmigo, ya tenía diez años de trabajar en producción".

Esto se leyó al aire y minutos después Elián Valenzuela decidió confrontarlo, provocando un picante momento al aire: "Si yo me pongo a leer los mensajes y contar todas las personas que me dicen que sos un bolu... no terminamos más".

