L-Gante enfrentó a un periodista de El Trece al aire y se vivió un momento de tensión: "Sos un bol..."
El artista no tuvo filtros a la hora de hablar con Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán.
L-Gante fue sin lugar a dudas uno de los protagonistas de la franja de la mañana en la televisión y sobre todo en El Trece. El cantante estuvo invitado al programa de Moria Casán y allí se enfrentó a Gustavo Méndez, periodista y panelista del ciclo.
Todo comenzó cuando Méndez leyó al aire un mensaje que le envió Maxi, exrepresentante de Elián, donde explica que "nadie lo frenó en nada y nadie le ejecutó el contrato. Cuando Elián arrancó conmigo, ya tenía diez años de trabajar en producción".
Esto se leyó al aire y minutos después Elián Valenzuela decidió confrontarlo, provocando un picante momento al aire: "Si yo me pongo a leer los mensajes y contar todas las personas que me dicen que sos un bolu... no terminamos más".
L-Gante enfrentó a un periodista de El Trece y se vivió un momento de mucha tensión
Inmediatamente se silenció todo el estudio y Moria Casán no podía entender lo que estaba pasando. Luego de las palabras de L-Gante, Gustavo Méndez se defendió de las acusaciones y mostró el chat que evidencia su charla con Maxi El Brother.
"No te preocupés, leíste recién y yo te lo digo personalmente a vos... De eso se está encargando un abogado; yo te lo disculpo, pero me pareces un bolu...", volvió a expresar el artista. En el final, subrayó que "aprovechas el momento que me tenés acá para hacer eso y a vos te suma. No me molestó lo que dijo Maxi, sino cómo te manejás vos".