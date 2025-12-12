María Belén Ludueña contó toda la verdad sobre el repentino final de su programa
La conductora de El Trece dialogó con el cronista de Yanina Latorre y fue contundente con sus declaraciones.
En las últimas horas se conoció la noticia de que Tarde o Temprano, programa conducido por María Belén Ludueña, no seguirá en el aire. Ángel de Brito contó a través de sus redes sociales que se debe al bajo nivel de audiencia y en Puro Show expresaron que fue una decisión de la conductora.
Según la versión del ciclo de El Trece, María Belén decidió preservar su maternidad y a su bebé que está en camino. Desde el programa de Yanina Latorre fueron a buscar la palabra de ella y contó toda la verdad.
"Tengo un poco de nostalgia porque es un proyecto que se termina a fin de año y con mucha felicidad por lo que se viene, que es mi maternidad. Yo les conté que me había costado y ahora voy a enfocar toda mi energía ahí", comenzó diciendo.
María Belén Ludueña habló sobre la finalización de su programa
Respecto al flojo rating que logró en este tiempo, María Belén Ludueña expresó: "Uno cuando arranca proyectos en televisión sabe que hay ciertas exigencias que hay que ir cumpliendo". Sobre la supuesta llegada de Jimena Monteverde a El Trece, la conductora comentó que "yo no sé eso, eso le corresponde a El Trece y ojalá que si viene sea con éxito".
Sobre el horario en el que se encuentra su programa, ella dejó en claro que "es un horario complicado, pero ya lo sabía y lo asumí en este desafío. Del otro lado quieren probar y son las reglas de la tele, hoy es así".