María Belén Ludueña contó toda la verdad sobre el repentino final de su programa

La conductora de El Trece dialogó con el cronista de Yanina Latorre y fue contundente con sus declaraciones.

En las últimas horas se conoció la noticia de que Tarde o Temprano, programa conducido por María Belén Ludueña, no seguirá en el aire. Ángel de Brito contó a través de sus redes sociales que se debe al bajo nivel de audiencia y en Puro Show expresaron que fue una decisión de la conductora.

Según la versión del ciclo de El Trece, María Belén decidió preservar su maternidad y a su bebé que está en camino. Desde el programa de Yanina Latorre fueron a buscar la palabra de ella y contó toda la verdad.

"Tengo un poco de nostalgia porque es un proyecto que se termina a fin de año y con mucha felicidad por lo que se viene, que es mi maternidad. Yo les conté que me había costado y ahora voy a enfocar toda mi energía ahí", comenzó diciendo.

Respecto al flojo rating que logró en este tiempo, María Belén Ludueña expresó: "Uno cuando arranca proyectos en televisión sabe que hay ciertas exigencias que hay que ir cumpliendo". Sobre la supuesta llegada de Jimena Monteverde a El Trece, la conductora comentó que "yo no sé eso, eso le corresponde a El Trece y ojalá que si viene sea con éxito".

Captura de pantalla 2025-12-11 204905 María Belén Ludueña se despide de El Trece. Foto: captura de video / América TV.