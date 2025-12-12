Internaron de urgencia a Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto en un show en Palermo

Joaquín Levinton debió ser hospitalizado por un síndrome coronario agudo mientras actuaba en un bar; recibió atención inmediata en el Fernández.

El cantante Joaquín Levinton fue internado de urgencia en el Hospital Férnandez tras sufrir una descompensación en su salud en un bar del barrio de Palermo.

El artista sufrió un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST por lo cual requirió atención inmediata en el servicio de hemodinamia del Hospital Fernández. Actualmente, se encuentra en terapia intensiva.

Alberto Crescenti, titular del SAME, contó en Crónica TV que líder de Turf “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”. Y agregó: “Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández".