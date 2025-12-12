La emergencia de Joaquín Levinton: qué es el infarto agudo de miocardio que sufrió el cantante

Especialistas explican qué ocurre cuando el flujo sanguíneo se interrumpe y cuáles son las señales de alarma de lo que sufrió Joaquin Levinton.

El reconocido cantante Joaquín Levinton protagonizó un tremendo susto de salud en las últimas horas. El líder de la banda Turf sufrió un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba en un bar del barrio de Palermo. Afortunadamente, la rápida intervención del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) fue crucial para estabilizarlo y trasladarlo a un hospital.

La amenaza constante que atacó esta vez a Joaquín Levinton El episodio que afectó a Levinton pone de relieve la gravedad de este trastorno en el país. El infarto de miocardio no es una rareza, sino la principal causa de deceso en Argentina, con un registro alarmante de alrededor de 40.000 casos al año, lo que equivale a más de un centenar de emergencias diarias.

infarto imagen ils (1) Cómo ocurre el infarto agudo de miocardio. Archivo MDZ Según explicaciones de expertos del ICBA, este evento cardiovascular se desencadena cuando el flujo sanguíneo se detiene de forma súbita o se reduce drásticamente. El origen más frecuente de este bloqueo es la acumulación de grasa y colesterol en las arterias coronarias, un proceso conocido científicamente como ateroesclerosis.

Joaquín Levinton en Otro día perdido Joaquín Levinton estuvo como invitado a "Otro día perdido". Captura de pantalla Youtube Eltrece. La acumulación de estos depósitos grasos forma placas que estrechan progresivamente las arterias. Si una de estas placas se rompe de manera inesperada, el cuerpo reacciona formando un coágulo que actúa como un tapón, obstruyendo el paso de la sangre. Si la interrupción es total, la porción del corazón que dependía de esa arteria para irrigarse comienza a sufrir daños y puede morir en pocos minutos, de ahí la urgencia de la atención médica.