El comunicado de Turf tras el infarto que sufrió Joaquín Levinton durante un show en Palermo

La banda compartió un mensaje oficial en Instagram para informar sobre el estado actual de salud del artista.

Joaquín Levinton fue internado de urgencia en la madrugada de este viernes.

Tras el infarto que Joaquín Levinton sufrió en la madrugada de este viernes mientras brindaba un show en un bar de Palermo, ubicado en Avenida Dorrego 1697, la banda Turf difundió un comunicado para informar sobre su estado de salud.

A través de una historia en Instagram, el grupo llevó tranquilidad y confirmó cómo evoluciona su cantante.

Turf El cantante de Turf tuvo un infarto. "Durante la noche de ayer, Joaquín sufrió un malestar en el pecho. Ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández", comienza diciendo el posteo.

"En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación", aseguró la banda.