El dramático relato del mozo que ayudó a Joaquín Levinton cuando sufrió el preinfarto: "No te vamos a dejar ir"

Un empleado de un bar de Palermo fue el actor crucial en la atención inicial del reconocido músico que ingresó al local buscando auxilio por un grave malestar.

La noticia que sacudió al ambiente del espectáculo durante la madrugada de este 12 de diciembre puso en primer plano la vulnerabilidad de la salud de un querido artista. El músico Joaquín Levinton sufrió un episodio de índole cardíaca mientras se encontraba en "Timón", un conocido establecimiento gastronómico del barrio porteño de Palermo. Rápidamente, la preocupación se instaló entre sus seguidores, quienes siguieron de cerca la cobertura mediática sobre el ingreso del artista al Hospital Fernández.

La pronta respuesta médica fue fundamental; sin embargo, el destino del vocalista de Turf pendía de un hilo. La verdadera intervención salvadora provino de un empleado del lugar. Richard, un mozo del bar, se convirtió en el protagonista de una historia marcada por la emergencia. Fue él quien brindó la asistencia inicial a lo que parecía un infarto y relató en LAM (América TV), en detalle, el aterrador momento que vivió junto al cantante. Según su testimonio brindado a la prensa, Levinton no llegó como cliente, sino buscando desesperadamente ayuda. “Vino anoche tipo dos y media de la mañana. Ya vino descompensado, vino afligido porque se sentía mal, tenía un dolor en el pecho”, detalló Richard.

La heroica intervención del mozo y el cuadro de Joaquín Levinton Joaquín Levinton: el héroe anónimo que lo salvó y la angustia por el pico de presión cardíaca Joaquín Levinton: el héroe anónimo que lo salvó y la angustia por el pico de presión cardíaca. Video: LAM (América TV) El personal del local actuó con gran celeridad al notar la gravedad de la situación. El músico se encontraba visiblemente afectado, con sudoración profusa, y solo solicitaba agua para mitigar el dolor torácico. “Ingresó a pedir ayuda. Vino a pedir agua porque se sentía mal. Lo vimos muy mal, estaba transpirado muchísimo. Le dimos agua y decía ‘me duele el pecho’. Le dijimos: ‘Quedate tranquilo, no te vamos a dejar ir’”. Esta promesa de contención fue vital para tranquilizar al paciente mientras esperaban el auxilio.

La verdad detrás de la emergencia cardíaca de Joaquín Levinton Joaquín Levinton en Otro día perdido Joaquín Levinton cursó un preinfarto. Captura de pantalla Youtube Eltrece. La rapidez en la solicitud de asistencia por parte de Richard y sus compañeros fue encomiable. “Llamamos al SAME rápido, por suerte vino rápido”, aseveró el trabajador. Al medirle la presión arterial, el mozo se percató de que los valores eran alarmantes y que el músico estaba en riesgo inminente. “Me di cuenta de que tenía un pico de presión. Tenía 16.10, muchísimo. Se le iba a explotar el corazón en cualquier momento”, expresó, describiendo el pánico del momento.