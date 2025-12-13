Cómo prevenir un infarto: tips de vida saludable tras el susto que sufrió Joaquín Levinton

El mundo de la música se vio sacudido, este viernes, por el grave episodio que atravesó Joaquín Levinton , líder de Turf, quien sufrió un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba en un bar de Palermo . La rápida reacción del SAME fue determinante para estabilizarlo y trasladarlo a un hospital, evitando consecuencias más severas.

Su caso, más allá del impacto mediático, vuelve a poner sobre la mesa un tema clave: cómo prevenir un infarto y cuáles son los hábitos diarios que realmente pueden reducir el riesgo cardiovascular.

Un repaso de recomendaciones esenciales avaladas por especialistas en estilo de vida saludable:

No es necesario entrenar como un atleta. La evidencia muestra que 30 minutos de actividad física moderada, como caminar a buen ritmo, andar en bicicleta o nadar, ayudan a mejorar la circulación, controlar la presión arterial y reducir el estrés.

Lo importante es la constancia: moverse todos los días es una de las mejores herramientas de prevención.

2. Alimentación equilibrada: menos procesados, más frescura

Una dieta basada en alimentos reales —frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pescado, cereales integrales— es esencial para la salud cardiovascular.

Reducir el consumo de grasas trans, ultraprocesados, exceso de sal y azúcares disminuye significativamente la inflamación y el riesgo de obstrucciones arteriales.

3. No fumar y evitar ambientes con humo

El tabaco es uno de los factores de riesgo más contundentes. Fumar daña las arterias, aumenta la presión y duplica las probabilidades de sufrir un infarto.

Dejar el cigarrillo —o evitar la exposición continua al humo ajeno— es una de las decisiones más protectoras para el corazón.

4. Controlar el estrés: descanso, pausas y salud emocional

El estrés continuo eleva hormonas como el cortisol y puede desencadenar problemas cardíacos.

Descansar bien, dormir lo suficiente, practicar actividades relajantes (como meditación, respiración consciente o yoga) y establecer límites laborales ayudan a equilibrar el sistema cardiovascular.

5. Controles médicos periódicos: un hábito que salva vidas

La presión arterial, el colesterol y la glucosa pueden aumentar sin síntomas evidentes. Por eso se recomienda realizar chequeos periódicos, especialmente a partir de los 40 años, o antes si existen antecedentes familiares.

Detectar a tiempo cualquier alteración permite actuar antes de que aparezcan complicaciones.

6. Escuchar las señales del cuerpo

Dolor en el pecho, falta de aire inusual, sudoración fría, mareos o malestar repentino pueden ser signos de alarma.

Ante cualquier síntoma preocupante, es fundamental pedir asistencia médica inmediata, tal como ocurrió en el episodio de Levinton, cuya rápida atención fue clave.

infarto imagen ils

Un llamado a la prevención

El susto que vivió Joaquín Levinton recuerda algo importante: cuidar el corazón es un trabajo diario.

No se trata solo de evitar riesgos, sino de construir un estilo de vida que proteja la salud, mejore la calidad de vida y permita disfrutar más —y mejor— de cada día.