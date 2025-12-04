Imputaron a dos delincuentes por un asalto fatal en San Rafael: la víctima murió de un infarto en pleno robo

La muerte de Clara Rosario Rodríguez (74) en San Rafael ya tiene identificados e imputados este jueves a los dos delincuentes que habrían entrado a robar, lo que generó que la mujer sufriera un infarto . Se trata de Gabriela Ortiz (42) y Jon Franco Aksenen (29). Este último es un malviviente habitual para los efectivos del sur provincial.

El fatídico intento de robo que terminó en muerte ocurrió en la madrugada del domingo 30 de noviembre, cuando la pareja de delincuentes entró a la casa de la septuagenaria, ubicada sobre la calle sanrafaelina Lavalle. Allí, el susto que se llevó la mujer al encontrarse con los delincuentes habría terminado con su vida.

Las autoridades fueron alertadas por una vecina que aseguró escuchar gritos provenientes del domicilio de la fallecida. Al llegar los uniformados se encontraron con la víctima en el suelo de la vivienda, ya sin vida.

El trabajo del Cuerpo Médico Forense (CMF) fue clave para demostrar que el cuerpo de la mujer no presentó heridas que puedan apuntar a un ataque por parte de los detenidos. Así definieron que Rodríguez murió de un paro cardíaco.

Por otro lado, la falta de varios elementos de valor en la casa de la fallecida sirvieron para sostener la teoría que todo ocurrió en el contexto de un robo.

Tras las investigaciones pertinentes, este jueves la fiscal de San Rafael Andrea Rossi, dio lugar a esta teoría e imputó a Ortiz y Aksenen por homicidio en ocasión de robo, delito que supone penas que de entre 10 y 25 años de cárcel. Además, se anunció que serán desplazados a la penitenciaria local tras pasar varios días alojados en la Comisaría 32°.

El peligroso sujeto acusado en San Rafael

Que el nombre de Jon Franco Aksenen estuviera involucrado en un nuevo robo no fue una novedad para las autoridades sanrafaelinas. Hace años que los medios locales lo marcaron como un “famoso” delincuente de esta parte de la provincia.

Su prontuario cuenta con varios hechos como lesiones leves y varios robos. Sin embargo, su figura cobró peso mediático cuando en febrero de 2018 se fugó del Complejo Carcelario Nº IV. Para esto se autolesionó en el cuello para luego escaparse del Hospital Schestakow.

Según marcaron fuentes policiales en su momento, Aksenen aprovechó cuando un custodio del servicio penitenciario fue al baño para quitarse las esposas, luego atacó al guardia que cuidaba la puerta de la sala en la que era atendido y finalmente encerró al primer efectivo trabando la puerta con una silla.

Finalmente, fue recapturado semanas después en el barrio El Molino, ubicado a las afueras de la ciudad sureña.

El perfil del sospechoso fue clave para que la imputación del Ministerio Público Fiscal (MPF) se formalizara velozmente. Esto con el objetivo de que Aksenen permanezca en prisión desde su detención hasta que se termine el proceso judicial en su contra, donde se buscará demostrar la responsabilidad de los detenidos en el final de la mujer fallecida.