Tres delincuentes con amplio prontuario fueron detenidos tras asaltar en una camioneta

Tres delincuentes con un amplio prontuario asaltaron en una camioneta en el centro del departamento de San Martín, pero tras un amplio operativo de la Policía de Mendoza fueron detenidos minutos después, en plena calle mientras huían en un auto y con seguimiento del Sistema de Videovigilancia del CEO.

El operativo fue justamente coordinado entre esta delegación, en conjunto con la Comisaría 12°, la Jefatura Departamental y la UEP. Todas estas dependencias lograron interceptar a un automóvil Fiat Palio en el que se escapaban los delincuentes, minutos después de un robo en una camioneta ocurrido en la zona de plaza Italia.

El robo ocurrió alrededor del mediodía del viernes. El Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió el alerta de un testigo que advirtió cómo ocupantes de un Fiat Palio rojo habían fracturado la ventanilla trasera de una Toyota Hilux estacionada en la zona de plaza Italia y se retiraban con un bolso y documentación.

Los operadores del sistema de videovigilancia siguieron la marcha del vehículo por distintas cámaras hasta que se perdió en el radio céntrico. Con esa información, la Jefatura Departamental San Martín y la Unidad Especial de Patrullaje montaron un operativo cerrojo. Móviles de calle, interceptaron el rodado en la intersección de 9 de Julio y Rivadavia, donde se procedió a la inspección en presencia de testigos.

En el vehículo se encontró el bolso con documentación, elementos personales, varios teléfonos y un inhibidor de señal, que fue secuestrado junto con el automóvil.

Por disposición de la fiscalía competente, los ocupantes del vehículo quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín y todo lo incautado fue puesto a resguardo.

087538709436

Los delincuentes contaban con un amplio historial de antecedentes penales, que muestran una trayectoria de causas por delitos contra la propiedad. En algunos casos, con condenas. En los legajos constan investigaciones y sentencias por robo agravado y hurto en diversas fechas, expedientes por robo simple y, en al menos un expediente, una causa en la que figura el uso de herramientas para la comisión del hecho. También, se registran otros antecedentes por delitos de distinta índole en el historial judicial presentado por el sistema de antecedentes.

La ministra Rus celebró las detenciones

El hecho fue celebrado por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, quien aseguró que "casos como este son los que queremos que se tramiten bajo la flagrancia, de manera rápida y contundente" y agregó que desde el Ministerio se busca una "condena ejemplificadora" para quienes acumulan múltiples causas por hechos similares.