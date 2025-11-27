Los sorprendieron en plena calle con el botín de un robo en Maipú y terminaron detenidos

,Dos delincuentes fueron atrapados al ser vistos con actitud sospechosa por las calles de Maipú. Llevaban consigo varios elementos que habían robado poco atrás.

Las calles de Rodeo del Medio, Maipú, fueron el escenario de la detención de dos delincuentes que deambulaban con una gran cantidad de objetos robados durante la noche de este miércoles. Entre el botín de elementos secuestrados había productos electrónicos como una computadora y un parlante; una tarjeta a nombre de otra persona y una gran cantidad de mercadería.

La aprehensión de los malvivientes fue efectuada por policías de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú (UEP) a las 22.30, cuando durante un patrullaje notaron a estos sujetos con actitud sospechosa en un descampado ubicado por la calle Necochea. Al dar la voz de alto, los detenidos intentaron huir a pie, pero fueron detenidos poco después en el cruce de la Ruta provincial 50 con la calle Mariano Moreno.

Al conseguir capturarlos, los sospechosos fueron identificados y los efectivos conocieron que se trataba de dos jóvenes: Gustavo Gabriel Pacheco Moreno, de 25 años, y Joel Emanuel Franco Atencio, de 22 años. Al mismo tiempo, tras ser consultados por la procedencia de los elementos que llevaban, ambos se contradicen sin poder dar una explicación creíble a los uniformados.

Todo lo que llevaban los delincuentes La totalidad del botín recuperado fue: una computadora Lenovo con su cargador; un parlante JBL color negro, lentes de color verde con estuche color rojo, mochila color gris y negra, un tarjetero y una tarjeta.

Además de una gran cantidad de mercancía: una botella de color blanca, un vaper de color plateado, una hilera de color roja; un paquete de bolsas de consorcio, una bolsa de palitos salados, una bolsa de mani salado una bolsa de papas fritas, una mayonesa, una mostaza; una mayoliva, una barbacoa, dos botellas de salsa, cuatro gaseosas, un paquete de servilletas.