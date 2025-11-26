El comunicado de la empresa Maxim tras el accidente fatal en el que participó uno de sus autos en Maipú

El sábado pasado, otro accidente de tránsito de los muchos que registra la provincia de Mendoza, se cobró una vida en Maipú . Fue específicamente junto a la entrada principal al Parque Metropolitano , ubicada en la Lateral Norte Emilio Civit paralela a avenida Juan José Paso. Allí, un motociclista chocó contra un vehículo identificado con la empresa de transportes Maxim y producto del impacto murió en el lugar.

La víctima fatal fue identificada como Eduardo Jesús Paredes de 41 años. Circulaba al mando de su motocicleta Benelli TNT 600 con dirección al oeste (vivía en el barrio contiguo llamado Viejo Tonel) cuando colisionó de costado derecho al automóvil Fiat Cronos, el cual era conducido por Jesús Bordín, quien estaba girando hacia la izquierda para ingresar al parque.

En este vehículo, de color blanco y las ploteos identificativos de la marca, solo circulaba Bordín, quien padeció lesiones leves. Aún así, la postal mostró un auto con severas roturas.

A cuatro días del hecho, desde la empresa de transportes Maxim emitieron un comunicado lamentando lo sucedido y poniéndose a disposición de la Justicia para todo lo que tenga que ver con la investigación por la muerte. A su vez, aclarando que en el momento del choque el vehículo no se encontraba en servicio ni con acompañantes-clientes.

El accidente fatal en el que participó un auto de la empresa Maxim.

" Maxim expresa su profunda preocupación por el accidente ocurrido en Maipú. La empresa tomó conocimiento del siniestro vial registrado este mediodía frente al Parque Metropolitano , en el que un motociclista perdió la vida tras colisionar con un vehículo asociado a la aplicación", comienza el comunicado.

"Según la información preliminar disponible, el auto involucrado se desplazaba sin pasajeros y no realizaba un servicio solicitado por la plataforma en el momento del impacto. El conductor del vehículo, identificado en nuestros registros como Jesús Bordin, resultó con lesiones y permanece bajo atención médica", agregaron.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del motociclista y acompañamos a su familia en este difícil momento. Estamos a disposición de las autoridades para aportar cualquier dato que contribuya al avance de la investigación", aseguraron en el comunicado.

Para cerrar, señalaron: "La empresa mantiene protocolos de colaboración ante incidentes de este tipo y reafirma su disposición a trabajar con las instituciones competentes para esclarecer lo ocurrido".