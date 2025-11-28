Los detalles del operativo que secuestró más de 90 kilos de cocaína y más de 80 mil dólares de una red narco

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron cómo se recuperaron miles de dólares y casi 91 kilos de cocaína en un operativo histórico.

Más de 80 mil dólares, millones en pesos y casi 91 kilos de cocaína fueron secuestrados en un procedimiento que calificaron como histórico.

El operativo antidrogas que terminó con el secuestro de más de 90 kilos de cocaína tuvo este viernes una explicación pública a cargo de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y la fiscal general del Distrito Cuyo, María Gloria André. En la conferencia, ambas funcionarias describieron cómo se desarrolló la investigación que derivó en uno de los golpes más importantes de los últimos años en Mendoza.

Según detallaron, los allanamientos fueron ordenados por la Justicia federal y se realizaron en viviendas de Maipú y Guaymallén, siguiendo una línea de trabajo que llevaba meses. “Es histórico, porque es el procedimiento exitoso más grande de la historia de Mendoza con esta coordinación”, afirmó Rus.

La ministra también remarcó la dificultad de concretar un secuestro de esa magnitud. Explicó que la banda tenía un escondite diseñado especialmente: "Era como una sobre pared en un baño, un hueco, una falsa pared que la Policía pudo detectar", detalló. Según dijo, la logística del grupo buscaba evitar caer con todo el material junto, algo poco frecuente en operativos de este tipo.

Un botín millonario y el hallazgo que sorprendió Durante el procedimiento se incautaron $138.138.910 en efectivo, además de 80.750 dólares y 227.000 pesos chilenos. También se secuestraron 90,98 kilos de cocaína distribuidos en 92 ladrillos, más de 200 gramos de clorhidrato de cocaína y una bolsa con cannabis sativa. Para la causa quedaron incautados cinco celulares, una tablet, balanzas de precisión, documentación y otros elementos utilizados por la organización.

operativo antinarcoticos maipú MERCEDES Rus La ministra en pleno operativo en la vivienda de Rodeo del Medio. Ministerio de Seguridad y Justica Los allanamientos abarcaron tres domicilios y el impacto mayor se registró en una vivienda de Rodeo del Medio, en Maipú donde se encontró la mayor parte del dinero y del cargamento. La ministra señaló que también se avanzó con el secuestro de vehículos y dispositivos que ahora serán analizados. Indicó que la investigación entra en una etapa decisiva, con peritajes sobre el contenido de los teléfonos y el seguimiento del flujo de fondos.