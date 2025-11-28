"Voy a fusilarlos a todos": nueva amenaza de masacre en una universidad de La Plata

Las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) suspendieron las clases en la Facultad de Artes debido a la amenaza de masacre.

Una nueva amenaza de masacre conmocionó a los alumnos y a las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Por lo tanto, la Facultad de Arte de la UNLP suspendió las clases de este viernes. Las autoridades trabajan para identificar al implicado.

“Voy a fusilarlos a todos”, se lee en el “Asunto” del mail que envió el usuario “Belcebu 764” ([email protected]). “Fui inspirado por Asmodeus a unirme al grupo 764 y ahora voy a hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF”, comienza el mensaje.

Y continua: “Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible acribiilandolos y luego suicidarme pues mi vida no me importa ya que ninguna vida importa”.

“Ya está todo decidido y no hay vuelta atrás, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo”, concluyó. El mail tiene adjunta una foto en la que se ven dos fusiles de guerra.