Robó un auto, perdió el control, chocó contra una casa en Villa Luzuriaga y se dio a la fuga

Un individuo protagonizó una oleada de delitos en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga. Mirá las imágenes de las cámaras de seguridad.

En las últimas horas, trascendieron las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad de una vivienda en la localidad de Villa Luzuriaga, en el partido bonaerense de La Matanza. En el video, se puede ver un insólito hecho: un hombre robó un auto, perdió el control del mismo y terminó impactando contra una casa.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 5 de la mañana del jueves 27 de noviembre, pese a que las imágenes salieron a la luz un día después.

En lo registrado, se puede ver que el delincuente, del que aún se desconoce la identidad, robó un Toyota Corola automático en un barrio de casas bajas de la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga. El individuo intentó escapar con el automóvil, pero perdió el control del mismo, aparentemente, debido al desconocimiento de su funcionamiento.

Mirá el video del robo y choque en Villa Luzuriaga Chocó contra una casa en Villa Luzuriaga En otro de los videos se puede ver cómo el ladrón impacta contra el portón de una vivienda tras perder el control del auto, y destroza por completo el ingreso a la casa.