Detuvieron a la adolescente acusada de matar a puñaladas a su novio en Lanús

Este viernes, la Policía capturó a la principal sospechosa por el crimen de Santiago Nahuel López Monte (20), el joven apuñalado en Lanús.

En las últimas horas, la adolescente de 16 años acusada de haber matado a puñaladas a su novio Santiago Nahuel López Monte (20) en Lanús, fue capturada en La Matanza. La joven se había teñido el pelo para no ser identificada.

Según trascendió, la menor estaba refugiada en la casa de uno de sus tíos. Tras estar varios días prófuga, los efectivos la localizaron luego de analizar el celular del papá de la joven, quien se encuentra preso en la Unidad Carcelaria N°40.

Cómo era la relación entre la víctima y la menor En primer lugar, Macarena, la hermana mayor de Santiago, señaló: “Era un nene normal y que claramente no tenía la vida que ella tenía. Entonces ella se burlaba de eso y lo manipulaba”.

Según relató en diálogo con radio Mitre, la adolescente controlaba todos los movimientos que hacía Santiago. "Él nos visitaba, pero llegaba y le decía a mi mamá 'vine a cortarme el pelo', y se iba. Porque ella tenía la ubicación de él y no lo dejaba visitarnos", explicó Macarena.

Maltrato físico y psicológico “Los vecinos nos contaron que ella le pegaba y le sacaba la llave de la moto. Él se quedaba en la esquina por horas, hasta que ella se decidía a abrirle la puerta”, mencionó. Y agregó: “Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo ‘eso es una puñalada’. Y él le decía que se había cortado con la cadena (de su moto). Y era mentira, ella le pegaba”.