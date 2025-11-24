Buscan desesperadamente a un menor desaparecido en Palermo: estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires mantienen activo el protocolo de búsqueda de menores tras la desaparición de Benjamín , un adolescente de 17 años cuyo paradero se desconoce desde el sábado por la noche.

La denuncia fue radicada por su familia, que alertó sobre su ausencia luego de que no regresara a su vivienda ubicada en el barrio porteño de Palermo . Precisamente, el joven fue visto por última vez en el edificio donde reside, después de encontrarse con un amigo, el sábado por la noche.

Su familia, además, manifestó su máxima preocupación al dar a conocer que el menor se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y toma una medicación que requiere seguimiento.

Según indicó su madre, Daniela, el adolescente se encontraba angustiado en los días previos a su desaparición . “Benjamín desapareció el sábado a las 20. Estaba muy preocupado, angustiado por algo, pero no me quería decir por qué”, comenzó a contar la mujer en diálogo con los periodistas de C5N.

“Él se encontró con un amiguito de acá del edificio. Después se fueron y no los vi más”, dijo Daniela, desesperada, y agregó: “Él se fue a caminar a la plazoleta del Hospital Gutiérrez. Me dijo ‘voy a caminar un ratito y vuelvo’, pero no volvió más. Salí a buscarlo allá y no lo encontré”.

Tras su desaparición, la Policía de la Ciudad activó el protocolo de búsqueda de personas, que incluye la intervención de áreas especializadas en hallazgos, el relevamiento de cámaras en espacios públicos y privados, y la verificación de datos aportados por familiares, conocidos y organismos vinculados con la protección de menores.

Qué prendas vestía Benjamín al momento de su desaparición

En las redes sociales, la familia difundió imágenes recientes del joven y una descripción precisa de la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición. De acuerdo con ello, el menor tenía puesta una bermuda clara hasta las rodillas, buzo negro y zapatillas Topper blancas. También tiene un piercing en la nariz, del lado izquierdo, y otro en la ceja derecha.

En tanto, la familia de Benjamín informó antecedentes previos de ausencias temporales. En 2022, el adolescente fue encontrado con una herida de arma de fuego en la cabeza y estuvo internado en terapia intensiva. Ese antecedente motivó que en la actualidad se reforzara el operativo y se ampliaran las medidas de búsqueda desde las primeras horas posteriores a la denuncia.