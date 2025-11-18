Continúa la desesperada búsqueda del argentino desaparecido en el mar de Chile
Se trata de un argentino de 17 años que se metió a nadar en el mar de Chile con familiares. El adolescente está desaparecido desde ayer.
Las autoridades de Chile continúan la búsqueda del argentino de 17 años que ayer se metió al mar en La Serena con sus hermanos y un primo, y fue arrastrado por una corriente. El resto de los chicos fue rescatado por un ciclista pero todavía no hay novedades del adolescente.
La búsqueda
El operativo para encontrar al argentino desaparecido
Desde ayer trabajan en la búsqueda del joven argentino de 17 años de apellido -identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga- personal de la Armada, los municipios de La Serena y Coquimbo, Defensa Civil, organizaciones civiles y en el día de hoy se sumaron pescadores de la zona con sus embarcaciones. La Armada Chilena encabeza las tareas y advirtió que los trabajos podrían extenderse entre 7 y 10 días.
Los equipos de búsqueda se desplegaron desde ayer en la zona por mar, tierra y aire. “Se ha realizado un barrido por todo el sector que comprende entre Playa Mansa y el restaurante Bakulic, abarcando principalmente como punto focal Cuatro Esquinas”, dijo a medios chilenos el capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Zarzosa.
"Durante la noche, cesamos las labores acuáticas en resguardo de la gente que efectuó estas labores y nos dedicamos principalmente a la rebusca por el área costera y con apoyo de vigilancia mediante drones. Durante el día de hoy, a primeras luces, desplegamos la lancha de servicio general Coquimbo como plataforma de buceo en conjunto con botes de goma y motos de agua nuevamente", agregó.
Quién es el joven desaparecido en Chile
El argentino desaparecido tiene 17 años y vive junto a su familia hace un año vive en La Serena junto a su familia. El chico cursa tercero medio en el Liceo Gabriela Mistral. Todos tienen doble nacionalidad: argentina y chilena. Son de San Juan.
Arrastrados por el mar
Ayer al mediodía los hermanos, la mamá y un primo fueron a la playa de La Serena, puntualmente al sector Cuatro Esquinas. Empezaron a nadar pero en un momento, una corriente arrastró al adolescente de 17 años. Cuando los otros jóvenes quisieron ayudarlo, comenzaron a ahogarse.
Cuando la mamá de los chicos advirtió la situación, comenzó a pedir ayuda y un ciclista que pasaba por la zona no dudó en arrojarse al mar y rescatar a los jóvenes. Uno salió por sus medios, tres fueron rescatados por Francisco Boldo y uno fue arrastrado por la corriente y aún no hay noticias de su paradero.