Continúa la desesperada búsqueda del argentino desaparecido en el mar de Chile

Desde ayer trabajan en la búsqueda del joven argentino de 17 años de apellido -identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga- personal de la Armada, los municipios de La Serena y Coquimbo, Defensa Civil, organizaciones civiles y en el día de hoy se sumaron pescadores de la zona con sus embarcaciones. La Armada Chilena encabeza las tareas y advirtió que los trabajos podrían extenderse entre 7 y 10 días.

Los equipos de búsqueda se desplegaron desde ayer en la zona por mar, tierra y aire. “Se ha realizado un barrido por todo el sector que comprende entre Playa Mansa y el restaurante Bakulic, abarcando principalmente como punto focal Cuatro Esquinas”, dijo a medios chilenos el capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Zarzosa.

"Durante la noche, cesamos las labores acuáticas en resguardo de la gente que efectuó estas labores y nos dedicamos principalmente a la rebusca por el área costera y con apoyo de vigilancia mediante drones. Durante el día de hoy, a primeras luces, desplegamos la lancha de servicio general Coquimbo como plataforma de buceo en conjunto con botes de goma y motos de agua nuevamente", agregó.

El argentino desaparecido tiene 17 años y vive junto a su familia hace un año vive en La Serena junto a su familia. El chico cursa tercero medio en el Liceo Gabriela Mistral. Todos tienen doble nacionalidad: argentina y chilena. Son de San Juan.

g5 noticias Rescate joven sanjuanino 1 El operativo de búsquedad del joven argentino es liderado por la Armada de Chile. G5 Noticias

Arrastrados por el mar

Ayer al mediodía los hermanos, la mamá y un primo fueron a la playa de La Serena, puntualmente al sector Cuatro Esquinas. Empezaron a nadar pero en un momento, una corriente arrastró al adolescente de 17 años. Cuando los otros jóvenes quisieron ayudarlo, comenzaron a ahogarse.

Cuando la mamá de los chicos advirtió la situación, comenzó a pedir ayuda y un ciclista que pasaba por la zona no dudó en arrojarse al mar y rescatar a los jóvenes. Uno salió por sus medios, tres fueron rescatados por Francisco Boldo y uno fue arrastrado por la corriente y aún no hay noticias de su paradero.