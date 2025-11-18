La nube de polvo de la Patagonia llegó a Buenos Aires: que localidades afectó

Tras el alerta que se emitió este lunes en algunas provincias de la Patagonia a raíz de fuertes ráfagas de viento, este martes, se preveía la llegada de una nube de polvo a Buenos Aires, impulsada por el temporal. Algo que sucedió durante el mediodía donde se reportó una reducción de visibilidad, ráfagas intensas y cambios en el color del cielo.

El fenómeno se originó el lunes, cuando un sistema de baja presión avanzó sobre Neuquén y Chubut, acompañado por ráfagas superiores a 150 kilómetros por hora. Ese intenso viento arrastró polvo y sedimentos hacia el centro del país, que generó una visibilidad limitada e hizo que se activaran alertas oficiales por viento en varias regiones bonaerenses.

Las primeras mediciones del AMBA indicaron “reducciones de visibilidad horizontal de hasta 5 km/h”, que coincidieron con reportes de polvo en suspensión en diversas estaciones de la provincia. Según los especialistas, aunque el centro del sistema de baja presión ya se había desplazado hacia el océano, la circulación de viento del sudoeste continuaba empujando sedimentos desde la Patagonia.

Que localidades afectó la nube de polvo En Bahía Blanca, la jornada del martes comenzó con una capa visible de polvo que sorprendió a los habitantes de la ciudad. Allí reportaron poca visibilidad, similar a lo ocurrido en otros eventos de viento intenso que suelen acompañar a sistemas frontales de origen patagónico. Las imágenes compartidas desde la ciudad mostraron un panorama brumoso, donde edificios y vehículos quedaban opacados por la suspensión de sedimentos.