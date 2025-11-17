Buenos Aires Bakery abrió una nueva sucursal en Recoleta: cuáles son los precios de los productos de panadería

Buenos Aires Bakery abrió una nueva sucursal en el barrio porteño de Recoleta , mostrando su expansión en el Área Metropolitana de Buenos Aires . La franquicia, con 15 años de trayectoria, inauguró el local número 42 para acercarles a todos los porteños su propuesta de panadería artesanal, pastelería y café urbano.

El viernes 14 de noviembre abrió al público el nuevo local de Buenos Aires Bakery en la esquina de Avenida Carlos Pellegrini 1199 y calle Arenales, de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde su creación, la marca desarrolló un concepto que busca reinterpretar la panadería tradicional con una perspectiva contemporánea. En sus locales predominan los espacios luminosos, el diseño moderno y una ambientación cuidada. La atención se completa con una exhibición de productos pensada para destacar la variedad y frescura de la oferta.

La propuesta incluye una carta con más de 200 productos, entre los que se encuentran panes artesanales, facturas, medialunas, tortas, tartas, sándwiches y menús para el mediodía. También se destacan sus opciones de café, elaboradas bajo estándares de calidad orientados al consumo diario y urbano.

En paralelo a su expansión territorial, Buenos Aires Bakery trabaja en la actualización constante de su catálogo de productos. La marca incorpora opciones que responden a nuevas demandas del mercado, como propuestas veganas, productos sin TACC y menús listos para llevar. Además, ofrece alternativas para eventos, catering y regalos, con combinaciones pensadas para celebraciones o consumo compartido.

Los precios del nuevo local de Buenos Aires Bakery

El nuevo local de Buenos Aires Bakery en Recoleta cuenta con productos tradicionales y distintivos a precios accesibles.

Uno de los productos destacados de la marca son los panes dulces, infaltables en las mesas de los argentinos de cara a las fiestas de fin de año. A continuación, compartimos en detalles los precios de este producto en el local ubicado en Av. Carlos Pellegrini:

Apertura de Bakery en Recoleta Los precios del pan dulce en la sucursal de Recoleta de Buenos Aires Bakery. Agustina Castro /MDZ

Budín navideño de 410 gr.: $6.500

Pan dulce especial de 120 gr.: $3.500

Pan dulce especial de 250 gr.: $6.500

Panettone chips coco de 600 gr.: $19.000

Panettone de naranja y chips de 800 gr.: $22.000

Panettone especial de 800 gr.: $22.000

Panettone frutas secas de 700 gr.: $22.000

Pan dulce especial de 800 gr.: $22.000

Stollen decorado de 800 gr.: $22.000

Genovés mediano de 800 gr.: $22.000

A continuación, los precios de los budines:

Budín simple: $6.300

Promo de 2 budines simples por $9.400

Budín especial: $7.300

Promo de 2 budines especiales por $10.900

A continuación, compartimos los precios de los sándwiches de miga:

Sándwiches tradicionales: $2.200

Sándwiches especiales: $2.600

Sándwiches premium: $2.900

A continuación, compartimos los precios de las opciones de panadería:

Chipa de queso, 100 gr.: $2.600

Triángulos de queso, 200 gr.: $4.600

Cremona: $4.800

Cremonita: $2.400

Libritos de grasa: $4.400

Las promociones de Buenos Aires Bakery en Recoleta

Apertura de Bakery en Recoleta Hasta el sábado 29 de noviembre, hay un 10% de descuento en cualquier compra como promoción de apertura del local. Agustina Castro /MDZ

Debido a la inauguración de la sucursal de Buenos Aires Bakery en Recoleta, cada cliente puede aprovechar el 10% de descuento en toda la compra en el local. Esta promoción está vigente desde el viernes 14 de noviembre, durante 15 días, es decir, hasta el sábado 29. “No acumulable con otras promos”, aclararon desde la empresa.

Por otra parte, el local ofrece una promoción en la compra de budines. Se trata de un descuento del 50% en la segunda unidad.

Asimismo, hay un beneficio exclusivo para los cumpleañeros, puesto que, presentando su DNI, cuentan con un 20% de descuento en la torta de su cumpleaños. ¡Ideal para festejar!

Apertura de Bakery en Recoleta Los cumpleañeros tienen un 20% de descuento en tortas de cumpleaños llevando el DNI al local. Agustina Castro /MDZ

Mirá todas las fotos de la apertura de Buenos Aires Bakery en Recoleta

Apertura de Bakery en Recoleta Los precios del pan dulce en la sucursal de Recoleta de Buenos Aires Bakery. Agustina Castro /MDZ

