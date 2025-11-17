Presenta:

Wall Street: Los bonos suben y las acciones operan con mayorías en baja

La jornada financiera comenzó con movimientos mixtos en Wall Street. En la plaza local, el Merval retrocede luego de cerrar el viernes al alza.

Gonzalo Martínez

Las acciones argentinas muestran un retroceso en la Bolsa de Valores de Nueva York, en sintonía con los bonos soberanos, con números en rojo, aunque en el margen.

Bolsa de Nueva York

La jornada financiera comenzó con movimientos mixtos para los activos argentinos en Wall Street, los bonos suben mientras que las acciones caen. En la plaza local, el Merval retrocede luego de comenzar la rueda al alza.

La deuda soberana en dólares opera con subas, impulsadas por el Bonar 2041 (+0,6%). En tanto, los títulos bajo legislación local muestran caídas generalizadas.

El riesgo país se ubica en 613 puntos básicos.

Acciones

Mientras que el Merval, el mayor índice bursátil de la plaza local, retrocede 0,7%, luego de comenzar la jornada con suba. Las acciones del panel líder alternan alzas y bajas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street caen hasta 1,1%, como el caso de Banco Macro.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.430 en la pizarra del Banco Nación.

