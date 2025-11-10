Cuáles son los factores que mueven el precio de Bitcoin

Esta año no hubo "uptober" para la comunidad bitcoiner. El mercado de Bitcoin se recupera lentamente del golpe de octubre: el precio de BTC al cierre de esta nota se encontraba en US$106.000, cuando cerró octubre alrededor de US$110.000 y septiembre en torno a US$114.000. El máximo lo tocó el 6 de octubre en US$126.000.

En la Labitconf 2025, la conferencia de Bitcoin & Blockchain más importante de América Latina que se desarrolló el 7 y 8 de noviembre en el complejo Costa Salguero, varios analistas explicaron los factores que mueven la cotización de BTC . Uno de los especialistas que expuso las razones detrás las variaciones de precio en la criptomoneda fue Alfredo Roisenzvit, economista de Harvard y fundador de MoonQuant Capital, que disertó en el panel titulado: "Qué mueve realmente el precio de Bitcoin".

Desde el punto de vista estructural, Bitcoin es un activo con un límite de creación: solo existirán 21 millones. Eso hace que sea escaso y su valor ascienda en el tiempo ante la mayor demanda. El carácter descentralizado e incensurable son cualidades que agregan valor al activo digital y hace que lo demanden. En los últimos años, la criptomoneda superó a otras inversiones y se convirtió un activo de reserva de valor. Esa es la razón por la que se "holdea", lo hace en vista del largo plazo .

En la actualidad hay 19,8 bitcoins en circulación, es decir, resta solo menos del 5% para ser minados y se crean alrededor de 450 por día. El 90% del total no se encuentra a la venta, están en carteras donde se mantienen guardados como inversión prolongada en el tiempo. El 77% no se movió de manos en los últimos 155 días y más del 60% no lo hizo en más de un año.

A pesar que en el largo plazo Bitcoin demostró ser un activo de reserva de valor, la volatilidad que presenta en el día a día es similar a la de un activo de riesgo. Sólo el 5% del total están disponibles a la venta, entre 2 y 3 millones de bitcoin.

De acuerdo a Roisenzvit, "al ser un bien de mercado, la dinámica responde a la oferta y a la demanda".

El factor Wall Street en el precio de Bitcoin

Desde que valía US$20.000, Bitcoin tiene una correlación en las variaciones semanales con el S&P 500, el mayor índice bursátil que aglutina a las 500 compañías más representativas de diversos sectores de Estados Unidos y se lo considera el índice más representativo de la situación real del mercado.

"En el corto plazo, los movimientos en la cotización de Bitcoin están asociados a Wall Street", expuso en su alocución Alfredo Roisenzvit.

La demanda de la bolsa de Nueva York hizo que se convirtiera en un activo de riesgo, donde los especuladores buscan ganancias en el corto plazo, comprar barato y vender caro. Por ejemplo, comprar en US$ 100.000 para venderlo en US$104.000, y luego volver a comprar en US$104.000.

"Los traders de Wall Street están para ganar dólares rápido, y en el corto plazo impactan en el precio con el volumen de operaciones. Es juego de oferta y demanda", señaló el especialista.

Cuando Wall Street abre para abajo, tira el precio de Bitcoin, que en el corto esta empujado por traders que hace el mercado financiero neoyorkino y por traders que se hacen en acciones.

"Cuando en Wall Street se compran y venden acciones de riesgo, lo hacen con bitcoin. Por ejemplo, las tecnológicas. El volumen de trade de Bitcoin es el de un activo de riesgo", comentó Roisenzvit.

Los sintéticos de Bitcoin

Hay 30 mil millones de dólares en sintéticos. Es decir, se compran bitcoins que no existen y que sus operaciones afectan directamente al precio.

"No son bitcoin, son contratos de futuros que están garantizados por esos bitcoins. Se opera entre 7 y 10 más en futuros que spot. Es decir, por cada bitcoin spot se tradea 7 en futuros", expresó Roisenzvit. Y remató : "El precio de bitcoin los ponen los sintético de bitcoin, que son puro aire".

"El open interest fue creciendo en el tiempo. Lo que afecta al precio son los contratos de futuros a la luz de Wall Street", concluyó.