Arranca la Labitconf 2025: agenda, speakers, invitados y todo sobre la gran cita cripto

Este viernes arranca la Labitconf 2025, el evento cripto y de sistema blockchain más importante de América Latina. Con una edición titulada “UNSTOPPABLE”, el encuentro se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en el Centro Costa Salguero, con la presencia de los máximos referentes globales, empresarios, desarrolladores, reguladores, programadores, influencers y entusiastas del mundo cripto.

Como cada año, las temáticas giran en torno a temáticas sobre Bitcoin y su liderazgo como moneda digital y reserva de valor, el nuevo mundo de las finanzas descentralizadas, la tokenización de activos del mundo real (RWAT, en inglés), la Web 3, aspectos técnicos y de desarrollo, creadores artísticos y mucho contenido para iniciarse de cero en las criptomonedas de manera segura, mezclando arte, cultura y crypto e inteligencia artificial.

Habrá siete escenarios con propuestas simultáneas que abordan temáticas en torno a Bitcoin y su liderazgo como moneda digital, con 250 charlas, 43 activaciones -como las de Binance, Ikiigi, Exness, Bingx, CoinEx x Via BTC y Ledn- , recibe alrededor de 330 speakers y 45 líneas temáticas en dos días a lo largo de 9 escenarios simultáneos.

“Este año LABITCONF se hace a pocos días de cumplirse 17 años del whitepaper de Bitcoin, un documento que redefinió la idea misma de libertad económica y de propiedad digital. Bitcoin nos dio algo que no existía: la posibilidad de ser dueños reales de nuestro dinero, sin intermediarios ni permisos. Satoshi Nakamoto el o los creadores de Bitcoin, sin saberlo, plantó la semilla de una nueva noción de libertad económica y de propiedad digital. LABITCONF nació con esa misma visión: la de construir conocimiento sobre el futuro de la economía desde América Latina manteniendo viva la filosofía descentralizada que inspiró todo este movimiento, mucho más allá de su precio” afirmó Rodolfo Andragnes, fundador de LABITCONF y de la ONG Bitcoin Argentina.

“No es un evento armado por traders que venden fórmulas mágicas para hacerse rico, ni tampoco un encuentro reservado únicamente para programadores”, agregó Andragnes.

LABITCONF es, ante todo, una puerta de entrada para cualquier persona que quiera entender este nuevo paradigma desde cero, con charlas didácticas, espacios de preguntas abiertas y debates filosóficos sobre el impacto social de Bitcoin. Pero la riqueza de LABITCONF va mucho más allá. Cuenta con disertantes internacionales de primer nivel, pioneros y referentes globales de la industria, aunque con un diferencial clave: la mayoría de su contenido es en español, lo que lo convierte en el gran punto de encuentro para toda Iberoamérica” cerró.

Presencias destacadas en la Labitconf

El encuentro reúne también a los principales ejecutivos de exchanges locales, e internacionales e influencers cripto.

El evento contará con la presencia de personajes icónicos del sector:

Amir Taaki , uno de los primeros 5 programadores de Bitcoin.

Francis Poliot y Nick Spanos, dos grandes referentes de Bitcoin globales.

Nathan Sexer, de la Ethereum Foundation.

Efrat Ferguson, destacada voz femenina en lo que hace al impacto de la Banca Central y el Estado.

Nick Newman, CEO de CASA, una de las mayores empresas de Custodia en Bitcoin, junto a C-Levels de Trezor y Bitgo,

Carlos Maslatón, Diógenes Casares y Austin Alexander, analistas del mercado cypto.

Mauricio Di Bartolomeo de LEDN e Igor Neuman de Firefish, líderes en servicios financieros de lending.

Brian Klein, el abogado que llevó adelante la defensa en el juicio de Tornado Cash.

Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores.

Joan Cwaik, divulgador tecnológico-,

Martín Yeza, diputado nacional.

Darío Nieto, legislador porteño.

Escenarios

MAIN STAGE: reúne 40 charlas clave sobre el presente y futuro del ecosistema: desde la filosofía de Bitcoin hasta regulación, tokenización, minería, impacto social y avances técnicos. Mezcla contenidos introductorios, intermedios y avanzados, pensados tanto para empresarios como para entusiastas.

ÁGORA: Un escenario que invita a pensar, con más de 30 charlas que exploran aspectos más filosóficos, científicos y disruptivos sobre el impacto que generamos en la sociedad. Los temas van desde reflexiones sobre nuevos modelos de sociedad, pasando por el rol de la inteligencia artificial o la libertad financiera, hasta descubrir otras madrigueras de conejo como los psicodélicos, la longevidad y la alimentación. Se suman varios de los debates más interesantes del ecosistema y la posibilidad de conocer a autores de libros.

ACADEMY: Un espacio con más de 30 charlas enfocadas en aportar herramientas para moverse en el ecosistema. Por un lado, es el escenario con mayor foco en trading, pero también se abordan temas para emprendedores, empresas que quieran lanzar tokens o aprender a gestionar criptomonedas de forma segura. Suele estar orientado a niveles iniciales e intermedios, aunque también incluye algunas charlas para avanzados.

TECH: Este es el escenario principal para programadores, son más de 20 charlar charlas y talleres. Es un espacio ideal para venir con la laptop. Un lugar para descubrir y experimentar con nuevas tecnologías, técnicas y lenguajes de programación, muchos de ellos en talleres prácticos. Está dirigido a perfiles avanzado.

START: El escenario ideal para quienes recién comienzan, con 32 charlas introductorias y el acompañamiento de la ONG Bitcoin Argentina y la Bitcoineta para responder todas las dudas. Entre charlas abiertas y asesorías individuales, es un espacio pensado para despejar preguntas antes de disfrutar del resto del evento. Para niños, adolescentes, adultos y abuelos que dan sus primeros pasos, o para quienes, aun siendo avanzados, tienen dudas complejas que requieren asesoría personalizada.

CREATORS: El escenario donde el arte se conecta con la tecnología blockchain y la Web3. El área más amena del evento, que reúne a directores de cine, artistas plásticos y creadores digitales para descubrir nuevas formas de expresión, comercialización de obras y creación de comunidades. Está pensado para todos los niveles de conocimiento y para quienes se interesan en los usos alternativos de la blockchain.

BUSINESS: Un nuevo escenario exclusivo del área Business, con foco ejecutivo. Aunque el volumen de contenido es menor, las charlas están orientadas a empresarios, banqueros y personas de alto patrimonio, con temas como fondeo internacional, encuentros uno a uno con CEOs, gestión de carteras, minería, vinos y reuniones privadas.