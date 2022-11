Lo que dejó la LaBitconf 22: entusiasmo, dudas y el futuro de las criptomonedas

Con entradas agotadas y una convocatoria sin precedentes, más de siete mil personas se reunieron en el centro de convenciones Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de LaBitconf, “la” conferencia latinoamericana de Bitcoin, el evento más relevante de la región y que, celebrando su décimo aniversario, regresó a su país de origen.

Desde las 9 del viernes, un torrente de oradores de todo el mundo expusieron en 4 diferentes auditorios, que funcionaban en simultaneo, sobre diversos temas vinculados al mundo Cripto, desde identidad digital, marcos regulatorios, organizaciones autónomas descentralizadas, hasta la teoría económica y la filosófica detrás del Bitcoin, estos últimos temas recurrentemente abordados por quien fuera el encargado de abrir la conferencia mediante la única exposición que se llevara a cabo de manera remota, el empresario estadounidense Michael Saylor, propietario de MicroStrategy, una de las empresas de software más importantes del mundo que lleva adelante desde hace dos años una política de “Patrón Bitcoin” convirtiéndola en el mayor tenedor institucional de esta moneda.

Saylor puso foco en las experiencias que atravesó al vivir diferentes crisis financieras en Argentina, con sus negocios en el país: "Lo que aprendí de Argentina es que el mundo sería un lugar mejor si las personas tuvieran la capacidad de resguardar su propio dinero", dijo. Además explicó que como “el Bitcoin es tan descentralizado que no se necesitan los bancos” sumado a que es “una materia prima superior al oro, la tierra y el petróleo” como herramienta de resguardo de valor a largo plazo.

Otro de los tópicos infaltables fueron las oportunidades y desafíos que enfrenta Ethereum, la segunda criptomoneda en orden de relevancia y capitalización de mercado, cuyo creador y principal referente, el ruso – canadiense Vitalik Buterin dijo presente, protagonizando uno de los momentos más candentes del evento. El hombre fue objeto de virulentas críticas por parte de Samson Mow y Jimmy Song, dos desarrolladores e importantes referentes del ala más purista del mundo Bitcoin, quienes remarcaron las diferencias existentes entre las dos principales criptomonedas, acusando a Buterin de llevar adelante con Ethereum un proyecto que no es lo suficientemente descentralizado como Bitcon.

Según el criterio de Mow y Song, eso expone al Ethereum a riesgos de fracaso y fundición como el que ocurriera con FTX, el segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo, hace solo dos días. Esta quiebra genero un vendaval en la industria y ameritó la conformación de un panel especial para analizar el fenómeno, compuesto entre otros por los antes mencionados, y donde, ante la atenta mirada y espontaneas ovaciones divididas de los tres mil presentes en el auditorio principal, Vitaik intentó salir airoso mediante ocurrentes devoluciones y su particular estilo en apariencia distraído pero siempre sutil y respetuoso.

Tensiones

La declaración de bancarrota por parte de FTX el día viernes, tras sufrir una corrida desencadenada por informes periodísticos que daban cuenta de sus espurios manejos financieros, en simultaneo con la celebración del primer día de la conferencia inevitablemente monopolizó las conversaciones en pasillos, livings y buffets, y, como si fuera poco, este tema no solo sobrevoló la convención en modo tácito, también lo hizo de modo literal ya que durante la madrugada del sábado y mediante el seguimiento brindado por diferentes webs del rubro aeronáutico, medios especializados daban aviso que el jet privado del propietario de FTX, Sam Bankman Fried (en español “Banquero Frito”, aunque parezca increíble), había despegado desde las Bahamas dirigiéndose hacia el sur para aterrizar en horas de la mañana del sábado en el aeropuerto argentino de San Fernando, lo cual despertó una serie de rumores durante las primeras horas de la segunda jornada que contemplaban la posibilidad de que el empresario se presentará sorpresivamente en LaBitconf. Esto finalmente no sucedió y, a pesar de que los radares públicos de seguimiento marcaron el aterrizaje de la aeronave en la provincia de Buenos Aires, fuentes gubernamentales negaron su llegada al país y afirmaron que, de ingresar, sería detenido, según consignó Infobae.

La pólemica alrededor de esta quiebra recién comienza y promete traer coletazos no solo económicos ya que el meteórico ascenso que experimentó la compañía FTX desde 2019, llevándola a una valuación que alcanzó los 32 mil millones de dólares, habría estado en parte motorizada por privilegios regulatorios en EE.UU. que comienzan a salir a la luz tras la debacle, como los vínculos personales entre el director de la SEC, Gary Gensler y la cúpula de FTX, según afirman informes presentados el viernes por el legislador republicano Tom Emmer. Las sospechas llegan a lo más alto del poder ya que Bankman Fried ocupó nada más y nada menos que el segundo lugar en el ranking de los mayores aportantes para la campaña presidencial Demócrata, con 11 mil millones de dólares.

Mientras miles de ahorristas del mundo perdían acceso a sus fondos depositados en este exchange, evaporando más de mil millones de dólares en minutos, en Costa Salguero el show continuó, entre los pasillos repletos de bohemios artistas, pulcros inversores con saco y camisa, jóvenes geeks y hasta algún que otro profesional de FTX, que continuaban paseándose con su uniforme cual soldados japoneses holdout de la segunda guerra mundial, resistiendo en sus posiciones incluso luego de haberse declarado la rendición del imperio.

Así y todo probablemente no hubo este fin de semana mejor plan en el mundo para aquellos que adoramos esta tecnología que abstraerse en alguno de los auditorios siempre repletos de LaBitconf para escuchar alguna conferencia, indistintamente en Español o Inglés, pero asistidas con auriculares para traducción simultánea para quien lo requiriera, olvidándose un rato de la agitada coyuntura y concentrándose en los diferentes pilares técnicos y filosóficos que permitieron a este ecosistema alzarse desde su génesis como juguete digital hasta su actual rol de herramienta financiera global para cientos de millones de personas.

Como también son días para tener presente más que nunca el axioma sostenido por los usuarios más maximalistas y puristas del Bitcoin: “Not your keys, not your coins”, o sea, si no posees las claves de acceso, no son tus bitcoins, repetido como un mantra para mantener alejados a los usuarios de innecesarios depósitos en manos de instituciones, ya que, como afirmaba Saylor al abrir la conferencia “el Bitcoin es tan descentralizado que no se necesitan los bancos”, y mucho menos de los exchanges.