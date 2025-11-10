El riesgo país perfora los 600 puntos y toca su nivel más bajo desde enero

El indicador retrocedió por la suba sostenida de los bonos argentinos y el optimismo de los inversores tras los anuncios de recompra de deuda.

El riesgo país cayó a 596 puntos, el valor más bajo desde enero de este año. El descenso es consecuencia de la continua valorización de los bonos argentinos, desde el triunfo de Javier Milei. Además, influye la decisión del Gobierno de anunciar un plan de recompra de bonos.

Por otro lado, también contribuyó la inminente comunicación del acuerdo comercial con los Estados Unidos.

En el inicio de la rueda de este lunes los títulos públicos avanzan hasta 1,4% (AL35 y GD35), continuando con el rally alcista que se inició el lunes 27 de octubre.

Por ese motivo, el indicador que elabora JP Morgan, cede al valor más bajo desde el 14 de enero de este año (en ese momento llegó a ubicarse en 579 puntos).

Durante su visita a Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que el oficialismo avanzará en un plan de recompra de bonos soberanos, lo cual fue bien recibido por los inversores.