La Ciudad desalojó a 150 manteros que ocupaban el Parque Mugica en Saavedra

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a más de 150 manteros que vendían mercadería de manera ilegal en el parque Padre Carlos Mugica, en Saavedra . Es el decimotercer procedimiento de orden público que se realiza durante la actual gestión.

Con este operativo se puso fin a una situación que afectaba la seguridad y la limpieza en la zona, y perjudicaba especialmente a los comerciantes de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB) que están autorizadas para instalarse en el barrio los martes y los sábados.

En el operativo trabajaron una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad, 10 agentes de Prevención y 20 inspectores del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

Los manteros se instalaban los sábados y domingos durante todo el día en el perímetro que rodea al parque Mugica, en cercanías de la parroquia San Juan Bautista El Precursor e incluso a metros de la colectora de la avenida General Paz, frente a Tecnópolis.

Colocaban mesas y estructuras donde vendían ropa, comida, juguetes y herramientas sobre las veredas y el espacio verde, lo que además dificultaba la circulación de los vecinos, las familias y los deportistas que suelen usar el parque.

Tal como ha sucedido con las otras zonas recuperadas, el parque contará con la presencia constante de personal de la Ciudad -efectivos de la Policía e inspectores de Espacio Público- para evitar que los espacios vuelvan a ser tomados.

manteros2

“Hasta hace dos años, en la Ciudad era natural convivir con manteros que ocupaban plazas y veredas, incluso frente a locales comerciales. Nuestra postura está bien clara desde el principio: hacer cumplir la ley y defender el espacio público que es de todos los vecinos. No es que cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien ayer anunció que el Gobierno porteño ya recuperó, también, 500 propiedades usurpadas y se las devolvió a sus legítimos dueños.

Supervisaron este operativo en el parque Mugica, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny y el ministro de Seguridad, Horacio Giménez. El orden en el espacio público y la defensa de la propiedad privada es una política que la gestión de Jorge Macri impulsa desde diciembre de 2023. En menos de dos años se realizaron 13 megaoperativos contra más de 18 mil manteros en zonas clave de la Ciudad como Once, Flores (en la avenida Avellaneda y sus inmediaciones), Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos.

También con las usurpaciones

“Cada operativo que realizamos tiene un mismo objetivo: que el espacio público vuelva a estar al servicio de los vecinos. Recuperar el orden es garantizar que todos puedan circular con tranquilidad y que los comerciantes trabajen en igualdad de condiciones. Vamos a sostener esta política en cada barrio de la Ciudad”, dijo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana. Estas acciones generan un beneficio estimado para más de 1,6 millón de vecinos y comerciantes.

Terminar con las usurpaciones en la Ciudad también es una prioridad para el Gobierno porteño. Entre los 500 inmuebles recuperados en los últimos meses se incluyen propiedades que permanecieron tomadas durante años e incluso décadas, como el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano, la Casa Blaquier en el casco histórico de la Ciudad o la llamada “Galería del Terror” en Nueva Pompeya. También fue desocupado el predio conocido como “La Lechería” en Villa del Parque, un terreno de 2.500 metros cuadrados en Paseo Colón y San Juan que el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) utilizaba como campo de deportes sin autorización, y una parte del Mercado de Bonpland en Palermo.