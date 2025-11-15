Feria Mundial de Ethereum: esperan récord histórico de asistentes en Buenos Aires

Con la expectativa de superar los 15 mil tickets, la Feria Mundial de Ethereum convierte a Buenos Aires en epicentro global de innovación.

La Feria de Ethereum se llevará a cabo del 17 al 22 de noviembre en La Rural, donde la comunidad blockchain vivirá su mayor cita del año.

A días de su apertura, la Feria Mundial de Ethereum ya impulsa un movimiento inédito en la escena tecnológica local. Devconnect, el esperado encuentro de la Fundación Ethereum, desembarca por primera vez en Argentina y lo hace batiendo marcas: la edición en Buenos Aires se encamina a ser la más convocante de la historia del ecosistema.

Hasta el viernes por la noche se habían registrado 14.500 solicitudes de ingreso, y desde la organización anticipan que podrían superar ampliamente las 15 mil, cifra que dejaría atrás los 13.000 tickets de Devcon Bangkok en 2024. El interés global por esta edición confirma la apuesta de traer el evento al corazón de Buenos Aires.

La magnitud de la convocatoria también se refleja en el perfil internacional del público. Devconnect Argentina recibirá a más de 8.000 participantes provenientes de 130 países. El 44,5% será de origen argentino, mientras que el 55,47% llegará desde distintas regiones del mundo, consolidando una comunidad diversa y en plena expansión.

Cuándo será la Feria de Ethereum La agenda contempla más de 300 side events distribuidos alrededor de la conferencia principal, lo que promete una semana de intercambio y actividad constante.

Entre los expositores que ya fueron confirmados se destaca la presencia de Eduardo Elsztain, titular del Grupo IRSA, quien participará en un panel dedicado al impacto de Ethereum en el mercado de los RWA (Real World Assets) y las transformaciones que esta tecnología impulsa en los negocios tradicionales.