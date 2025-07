Desalojaron manteros en un megaoperativo en Liniers

“Hay que terminar de naturalizar el desorden como forma de subsistencia. El espacio público es de los vecinos, no hay derecho a tomarlo. Nuestro objetivo como Gobierno es garantizar la libre circulación en una Ciudad con las mismas oportunidades para todos”, manifestó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

“Desde que Jorge Macri asumió en el Gobierno de la Ciudad trabajamos para desarticular las mafias que manejan la venta y el comercio ilegal. Este es un paso más en esa recuperación total de las calles para los porteños”, indicó el ministro Horacio Giménez. “Este es el décimo lugar en el que hemos intervenido liberando unas 500 cuadras de ocupación ilegal en la Ciudad. Nuestro objetivo es seguir trabajando sobre áreas ocupadas ilegalmente”, detalló el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro.

Manteros Liniers Gobierno de la Ciudad

Donde intervenimos nos quedamos. No puede haber zonas de la Ciudad tomadas ni calles por donde no se pueda circular. Los vecinos no tienen por qué sufrir desorden, suciedad ni inseguridad. Convivir requiere reglas claras y respeto”, concluyó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

Por último, para asegurar que todas las zonas recuperadas no sean nuevamente ocupadas, la Ciudad deja presencia diaria de inspectores, hace tareas regulares de higiene y operativos especiales coordinados con la Policía de la Ciudad.