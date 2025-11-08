Defensa: qué dicen los candidatos chilenos ante el rearme argentino

Candidatos proponen planes específicos de financiamiento, industria y control fronterizo como respuesta a la adquisición de material bélico por parte de Argentina y Perú.

La elección presidencial chilena del próximo domingo 16 de noviembre obliga a los comandos a definir posturas sobre la política de defensa. El asunto adquiere relevancia ante el contexto de inversión en armamento que protagonizan países vecinos, con particular atención en Argentina.

La preocupación técnica tiene bases concretas: Argentina negocia la adquisición de submarinos y buques patrulleros a Francia. Esta operación subraya la intención de recuperación estratégica de capacidades marítimas en el corto plazo. A eso se suma la compra de aviones F16. Por su parte, Perú también avanza, destinando más de $3.500 millones a la compra de aeronaves, blindados y equipos estratégicos, sumando la adquisición de un sistema de defensa antiaérea en octubre, en una agenda de modernización.

El desafío estructural de la defensa chilena Expertos chilenos alertan sobre los desafíos que impone este escenario al próximo ciclo político. Dicen que el sistema de defensa chileno enfrenta la necesidad de mayor financiamiento para las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Sus funciones se multiplican por requerimientos internos como la permeabilidad de la frontera y la violencia rural en la Macrozona Sur, desviando el enfoque del rol principal: la defensa.

Richard Kouyoumdjian, experto en defensa, dijo a Emol que la prioridad es dotar de suficiente presupuesto a las FF.AA. El objetivo: garantizar el entrenamiento, navegación, vuelo y mantenimiento del equipamiento. La dedicación excesiva a la seguridad interior descuida el rol central y posterga el mantenimiento de las capacidades estratégicas, claves para la paz de Chile.

John Griffiths, general de Ejército (en retiro), plantea que el aumento de misiones con menos presupuesto y menos efectivos debilita la fuerza. La administración entrante debe recuperar las capacidades de defensa, mantener los sistemas de armas y evitar la fuga de talentos.