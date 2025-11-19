Buscan a un argentino que viajó a Asia: fue a un templo budista y desapareció

Se trata de Sergio Gabriel Vaca (51), quien fue a Asia para “buscar paz”. Hace tres años que su familia no sabe nada de él.

Cancillería Argentina informó que no hay registros de que Vaca haya ingresado a Asia.

Un argentino identificado como Sergio Gabriel Vaca (51) es buscado intensamente por su familia y las autoridades. El hombre había viajado a Asia para “buscar paz” en un monasterio. Sin embargo, hace tres años que no se comunica con su familia. Este martes, Interpol lanzó una alerta amarilla.

En 2022, Vaca les había comentado a sus hijos que se iba a Asia para hacer un retiro espiritual y les había prometido que se iba a comunicar con ellos en el plazo de un año. Sin embargo, hace tres años que no saben nada de él

Contradicciones En diálogo con Canal 2 de Carlos Paz Vivo, la hija del hombre que se encuentra desaparecido contó que lo último que sabían de él era que estaba trabajando como intérprete en un monasterio de Laos.

Sin embargo, al empezar a revisar unos mail comenzaron a detectar algunas contradicciones en el relato de su padre. Uno de los datos más impactantes y desconcertantes es que Cancillería Argentina informó que no hay registros de que Vaca haya ingresado a Asia. “Eso nos dejó helados”, expresó Eliana Vaca y agregó: “Parece de película, no le encuentro explicación a nada de esto”.