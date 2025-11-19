Presenta:

Quién es Sergio Vaca, el argentino que fue a un templo budista en Asia y desapareció

El hombre de 51 años había viajado a Asia para “buscar paz” en un monasterio. Sin embargo, hace tres años que su familia no sabe nada de él.

Interpol lanzó una alerta amarilla para dar con su paradero.

En 2022, un argentino identificado como Sergio Gabriel Vaca (51) viajó a Asia para “buscar paz” en un monasterio. Sin embargo, hace tres años que su familia no sabe nada de él. El martes, Interpol lanzó una alerta amarilla para dar con el paradero del argentino de 51 años.

Quién es Sergio Vaca

Según trascendió, Vaca, oriundo de Córdoba, vivía en Valencia, España, donde trabajaba con ciudadanos chinos. Este dato, en su momento hizo que su traslado a Asia pareciera un paso lógico, sin embargo, ahora la lupa está puesta en un posible engaño.

De acuerdo a la alerta amarilla solicitada por la Oficina Central Nacional de Interpol Argentina, el hombre mide 1,80 metros de altura, pesa unos 80 kilos, tiene ojos oscuros y cabello canoso.

El desgarrador relato de su hija

En diálogo con Canal 2, la hija del hombre que se encuentra desaparecido contó que lo último que sabían de él era que estaba trabajando como intérprete en un monasterio de Laos.

Sin embargo, al empezar a revisar unos mail comenzaron a detectar algunas contradicciones en el relato de su padre. Uno de los datos más impactantes y desconcertantes es que Cancillería Argentina informó que no hay registros de que Vaca haya ingresado a Asia. “Eso nos dejó helados”, expresó Eliana Vaca y agregó: “Parece de película, no le encuentro explicación a nada de esto”.

