Conmoción en Núñez: un hombre cayó de un piso 20 y murió
Investigan si se trató de un suicidio o si fue víctima de un hecho criminal. La avenida del Libertador estuvo cortada durante varias horas.
Un trágico episodio tuvo lugar en el barrio porteño de Núñez, donde un hombre cayó desde un piso 20 y murió. Investigan si se trató de un suicidio o si fue víctima de un hecho criminal. La avenida del Libertador estuvo cortada durante varias horas.
El hecho ocurrió este miércoles, cerca de las 10.30, en la avenida del Libertador, casi esquina Quesada, frente a la sede Belgrano de la Escuela ORT. Allí, un hombre de 30 años cayó del piso 20 de un edificio donde están las oficinas de la Constructora AVB, en la cual trabajaba.
El dramático momento que se vivió en Núñez
Efectivos de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes en el lugar del hecho tras haber sido alertados sobre un cadáver que yacía sobre la calzada. Minutos después, llegó personal del SAME y constataron el fallecimiento del hombre.
Un compañero de trabajo de la víctima le indicó a los agentes que observó el momento en el que el hombre abrió la puerta del balcón y se arrojó al vacío.
El caso quedó a cargo de la Fiscalía Saavedra y Núñez a cargo de José María Campagnoli, quien dispuso que se labren actuaciones por “suicidio”. La avenida estuvo cortada durante varias horas, ya que los efectivos trabajaron en el lugar del hecho.