Conmoción en Núñez: un hombre cayó de un piso 20 y murió

El hecho ocurrió este miércoles, cerca de las 10.30, en la avenida del Libertador, casi esquina Quesada, frente a la sede Belgrano de la Escuela ORT. Allí, un hombre de 30 años cayó del piso 20 de un edificio donde están las oficinas de la Constructora AVB, en la cual trabajaba.

El dramático momento que se vivió en Núñez Efectivos de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes en el lugar del hecho tras haber sido alertados sobre un cadáver que yacía sobre la calzada. Minutos después, llegó personal del SAME y constataron el fallecimiento del hombre.

Un compañero de trabajo de la víctima le indicó a los agentes que observó el momento en el que el hombre abrió la puerta del balcón y se arrojó al vacío.