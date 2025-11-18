Tragedia en Flores: un menor de 9 años cayó por el hueco de un ascensor y murió

En estos momentos, la Justicia se encuentra investigando las circunstancias del hecho.

Un trágico hecho tuvo lugar en un edificio en el barrio porteño de Flores, donde un menor de nueve años cayó por el hueco de un ascensor. Como consecuencia, el niño murió.

El triste episodio ocurrió este martes por la tarde, en un edificio ubicado en la avenida Avellaneda al 2400. Allí, un menor cayó desde un noveno piso por el hueco de un ascensor.

Tras lo ocurrido, los Bomberos de la Ciudad se dirigieron hasta el lugar del hecho. Según trascendió, una unidad de la colectividad judía, conocida como Jevra Hatzalah, asistió al damnificado hasta que arribó personal del SAME.

Los médicos le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Luego, lo trasladaron al Hospital Teodoro Álvarez, donde confirmaron su muerte. El menor sufrió politraumatismo y un paro cardíaco.