Condenaron a los asesinos del comerciante del lubricentro de Guaymallén

La mayoría de los responsables por el asesinato del comerciante Martín Salzmann , ocurrido en febrero de 2023 , fueron condenados este martes en el marco de un juicio abreviado, y tan solo uno irá a juicio por jurados. Las penas homologadas varían entre los 15 y 23 años y medio.

El futuro de cuatro delincuentes, implicados en el homicidio del comerciante en un lubricentro de Guaymallén , se decidió cuando el juez Alejandro Miguel homólogo el acuerdo de su defensa con el fiscal en jefe de Homicidios, Fernando Guzzo . Este es el caso de Brian Exequiel Garro, con una sentencia de 15 años; Jorge Daniel Romero y Sebastián Marcos Palacio, que pasarán 22 años y medio presos, y Martín Carlos Falcón, quien recibió una pena de 23 años y seis meses de prisión.

Por otro lado, el quinto involucrado en el homicidio, Ariel Iván Quarñolo , más conocido como "Colo", se negó a formar parte del acuerdo, sosteniendo que es inocente, y será juzgado por medio de un juicio por jurado. Su caso es distinto al de los cuatro condenados, ya que él fue acusado de ser un informante para los que perpetraron el homicidio.

El delito por el que los cuatro sujetos fueron condenados es el de homicidio en ocasión de robo , perpetrado en el comercio localizado en el cruce de las calles Mitre y Mathus Hoyos.

El crimen de Salzmann ocurrió el 16 de febrero de 2013, cuando el grupo de delincuentes ingresó al lubricento, que conectaba con la casa de la víctima, con la intención de robarle.

Los condenados portaban armadas de fuego y una barreta con la que golpearon al fallecido en la cabeza, dejándolo a merced de sus agresores, quienes lo remataron con un disparo calibre 9 mm.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del negocio, un factor crucial que permitió a los investigadores individualizar y, posteriormente, identificar a cada asaltante basándose en su físico, indumentaria y recorrido dentro del lugar.

Esto último fue clave para que la investigación de caso, a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, sostenga que los delincuentes conocían la propiedad, lo que llevó a definir a Quarñolo, empleado de Salzmann y como un presunto informante de la banda.

A la espera de que este último sea juzgado, el caso del hombre asesinado en su comercio a sangre fría dio un paso crucial para tener un cierre definitivo después de 12 años.