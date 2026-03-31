Liberaron al hombre que fue acusado por el asesinato de su primo en Guaymallén

La causa que investiga el asesinato de Francisco Rafael Sánz Corzo , ocurrido en febrero del año pasado en Guaymallén , volvió a quedar este martes sin detenidos. Fue después de que la jueza Alejandra Mauricio ordenó liberar al único imputado que tiene la causa: Antonio Corzo Jofré , un primo de la víctima que había caído meses atrás en Santa Cruz.

Durante una audiencia celebrada en la Sala 21D del Polo Judicial Penal, la magistrada del Juzgado Penal Colegiado N°1 rechazó el pedido de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos para imponerle la prisión preventiva al acusado de matar a su familiar.

De acuerdo con fuentes judiciales, Mauricio consideró que la instrucción no cuenta con elementos de prueba suficientes como para demostrar que hubo una intervención de Corzo Jofré en el crimen de su primo. Por eso, dispuso su salida de la cárcel donde se encontraba alojado.

Más allá del fallo, el hombre, de 40 años, permanecerá sometido a proceso mientras la fiscalía analiza la situación del expediente. Por mientras, Corzo Jofré deberá fijar domicilio dentro de la provincia y no podrá viajar ni ausentarse fuera del país sin contar con la autorización de la fiscal del caso.

El sindicado homicida había sido capturado en noviembre de 2025 , luego de permanecer varios meses en la clandestinidad, a partir de un operativo en conjunto entre personal de la División Homicidios , dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Mendoza, y efectivos dela División de Investigaciones ( DDI ) de Puerto Deseado, Santa Cruz.

Las tareas de inteligencia permitieron establecer que el sospechoso del asesinato se ocultaba desde hacía un tiempo en una vivienda de esa localidad patagónica, por lo que se realizó allí un allanamiento que condujo a su captura.

santa cruz detenido La imagen de Antonio Corzo Jofré detenido en Santa Cruz por el asesinato de su primo. Gentileza.

Días después, fue trasladado por policías mendocinos hasta la Ciudad de Mendoza, donde fue imputado por la fiscal Claudia Ríos por el delito de homicidio simple, el cual prevé penas de 8 a 25 años de cárcel.

El asesinato en Guaymallén

La reconstrucción del hecho de sangre sostiene que pasadas las 16 del 1 de febrero del año pasado Francisco Sánz Corzo fue abordado por dos sujetos a bordo de una motociclieta de baja cilindrada en la esquina de calles San Lorenzo y Fournier, en el distrito guaymallino de Belgrano.

Acto seguido, uno de los individuos descendió del rodado y atacó directamente a la víctima con un arma blanca, propinándole numerosas puñaladas en el cuello y ambos brazos, para luego darse a la fuga junto a su cómplice.

En tanto, la víctima quedó malherida y caminó hasta un cañaveral, donde cayó y fue hallado sin vida un día después, en las cercanías del Mercado Cooperativo de Guaymallén.