La paciente había ingresado por un episodio de salud mental. Cayó sobre el techo del ingreso del Hospital Churruca y está internada con pronóstico reservado.

Conmoción en el Hospital Churruca: una paciente se arrojó al vacío y fue asistida de urgencia.

Un episodio de extrema gravedad generó conmoción este martes en el Hospital Churruca, en el barrio porteño de Parque Patricios, cuando una mujer de 49 años se arrojó desde el cuarto piso del edificio con la presunta intención de quitarse la vida.

La paciente había ingresado al nosocomio alrededor de las 12.30 por un episodio depresivo grave y se encontraba bajo seguimiento médico por problemas de salud mental. Sin embargo, horas después, por motivos que todavía se investigan, logró acceder a una ventana y se lanzó al vacío.

Según trascendió, la mujer cayó sobre el techo del ingreso del hospital y no llegó a impactar contra el suelo de la planta baja, lo que permitió que el personal médico y de seguridad pudiera asistirla rápidamente.

Operativo de emergencia en el hospital Tras el hecho, se activó un operativo de emergencia dentro del hospital. La paciente fue estabilizada en el lugar y trasladada nuevamente a un área especializada del mismo centro de salud, donde permanece internada bajo atención médica y con pronóstico reservado.

De acuerdo con fuentes policiales, la mujer tenía antecedentes psiquiátricos y ya había intentado quitarse la vida en octubre del año pasado. También se indicó que sería familiar de integrantes de la Policía y que no tendría familiares o allegados cercanos registrados.