Destituyeron a Julieta Makintach como jueza: quedó inhabilitada de por vida

El jurado de enjuiciamiento resolvió por unanimidad la destitución e inhabilitación perpetua de la magistrada Makintach. Cuáles son las consecuencias penales.

Este martes por la mañana, el jurado de enjuiciamiento resolvió por unanimidad la destitución e inhabilitación perpetua de la magistrada Julieta Makintach, quien integraba el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Isidro. La exmagistrada se había visto envuelta en un escándalo tras haber protagonizado un polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.

La resolución del jury implica la expulsión de Makintach del Poder Judicial y la pérdida de todos los beneficios asociados a su cargo, incluyendo la jubilación como magistrada. Esta decisión se produce meses después de que el escándalo por el documental “Justicia Divina”, obligara a anular el juicio por la muerte del astro mundial.

Las claves de la destitución La acusación, sostenida por la fiscalía y la Procuración, se basó en el hecho de que la jueza permitió y participó en la grabación de escenas dentro de la sala de audiencias, durante el desarrollo del proceso judicial, sin el conocimiento ni consentimiento de los demás miembros del tribunal.

Makintach juicio José Luis Carut - MDZ Se le imputaron los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y la comisión de un acto de parcialidad manifiesta, lo que “arrasó con el prestigio del Poder Judicial”, según argumentó la acusación durante los alegatos.

Consecuencias penales y el futuro de la exjueza La destitución tiene consecuencias inmediatas que van más allá del ámbito administrativo. Al perder sus fueros como jueza, la destitución abre la puerta para que la fiscalía avance con una causa penal formal por las figuras de cohecho pasivo, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, entre otros cargos que pesan sobre ella en una investigación paralela.