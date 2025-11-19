Atraparon a tres sujetos con antecedentes en Guaymallén: los descubrieron infraganti y cayeron a un zanjón

Los sospechosos fueron descubiertos remolcando un auto, intentaron huir y terminaron dentro de un cauce en Guaymallén. Quedaron a disposición de la Justicia.

Tres sujetos con antecedentes por diversos delitos contra la propiedad fueron detenidos en Guaymallén después de ser sorprendidos in fraganti mientras intentaban concretar un nuevo ilícito. Entre ellos se encuentra un delincuente juvenil al que le dictaron una condena de tres años de cárcel de cumplimiento condicional en agosto pasado.

El procedimiento se activó tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre individuos sospechosos dentro de una camioneta. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una Fiat Fiorino remolcando un Volkswagen Gol en circunstancias sospechosas. Al advertir la presencia policial, los ocupantes abandonaron el vehículo que trasladaban e intentaron huir, pero cayeron a un zanjón y terminaron aprehendidos.

WhatsApp-Image-2025-11-19-at-11.15.37 Así quedó la Fiat Fiorino en la que se movilizaban los maleantes. Gentileza. Los antecedentes de los sospechosos Entre los detenidos se encontraba el malviviente, de 19 años, que había sido recientemente condenado y contaba con antecedentes por robo de vehículos, robo simple y hurto agravado; uno de sus cómplices, de 25 años, vinculado a una causa por encubrimiento; y un tercer sospechoso, de 21 años, investigado en causas por robo de vehículos y hurto agravado en tentativa.

Además, fue trasladado en calidad de guarda un menor de 16 años que también participaba de la maniobra y quedó a disposición de la Justicia Penal de Menores.