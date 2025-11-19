Revés judicial para los dos acusados por el asesinato a puñaladas de un joven en San Martín

La investigación por el asesinato de Juan Manuel Ahumada Aguirre (28), ocurrido en julio pasado en San Martín sumó recientemente un nuevo capítulo luego de que la Justicia le dictó la prisión preventiva a los dos sospechosos: Matías Solano Bazán López y Luis Hernán Alexander Quiroga, detenidos luego de quedar complicados por las imágenes tomadas por cámaras de seguridad .

La jueza María del Valle Sierra , del Juzgado Penal Colegiado N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial (3CJ), hizo lugar al pedido del fiscal de San Martín-La Colonia Martín Scattareggi para mantener a ambos acusados tras las rejas, avalando así la investigación, a partir de las pruebas presentadas durante una serie de audiencias.

Tras el crimen de Ahumada Aguirre , se analizó el registro filmográfico de las cámaras de seguridad públicas y privadas localizadas en las cercanías de la escena. Así, los detectives identificaron a los dos sospechosos y solicitaron su captura.

El primero en ser detenido fue Bazán López , capturado poco después de que se consumara el homicidio. Básicamente, las primeras averiguaciones practicadas en las horas posteriores al asesinato quedó sindicado como autor a través del testimonio de vecinos. Las características físicas y de vestimenta del sujeto aportadas en esas declaraciones, fueron cotejadas con los videos incorporados al expediente.

Por el otro lado, la situación de Quiroga fue muy diferente, ya que estuvo alrededor de un mes y medio prófugo. Las autoridades terminaron atrapándolo durante una serie de allanamientos realizados en el distrito de El Espino , ubicado hacia el este de la Ciudad de General San Martín .

La detención de uno de los sospechosos por el crimen en San Martín.

El asesinato en San Martín

El hecho de sangre se registró minutos después de las 5 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una pelea con un herido de gravedad en el interior del barrio Primavera del mencionado departamento.

Por eso, policías arribaron al lugar, dieron con Ahumada tendido en el suelo y con una herida de arma blanca en el omóplato. Al cabo de algunos minutos, arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo médico constató el deceso del joven en la escena.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 17.16.24 Los cuchillos incautados durante los allanamientos desarrollaron en el marco de la investigación por el crimen. Gentileza.

Frente a eso, se solicitaron los trabajos de la Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental San Martín (UID).

Fuentes cercanas la investigación indicaron a MDZ que el conflicto entre los presuntos atacantes con Ahumada Aguirre correspondería a una venganza tras el robo de una batería de un auto, ocurrido en el barrio Santa Lucia, de donde son oriundos Bazán López y Quiroga.