Inesperado giro en el caso que investiga el crimen de la psiquiatra Virginia Franco en La plata

En un principio, el principal sospechoso era Pablo Adrián Bozza (47), amigo de la víctima. Sin embargo, la autopsia reveló detalles que cambiaron todo.

El fin de semana pasado, la psiquiatra Virginia Franco (65) fue asesinada en su casa, ubicada en Cantilo entre 15A y 17, partido de La Plata. En un primer momento, Pablo Adrián Bozza (47), amigo de la víctima, había sido detenido. Sin embargo, unas horas después, fue liberado.

Inesperado giro en la causa El cuerpo de la víctima fue hallado el sábado 15 de noviembre por la mañana. Sin embargo, la autopsia al cuerpo de Franco reveló que la mujer habría sido asesinada el viernes por la noche. Con este nuevo dato, se analizan los movimientos en la vivienda durante las horas previas al crimen.

Según informó El Día, uno de los vecinos declaró que el jueves por la tarde vio a varias personas dentro de la casa de Franco realizando supuestos trabajos de jardinería. Sin embargo, aclaró que no llevaban ropa de trabajo. A su vez, indicó que reconoció a uno de los hombres, a quien describió como un muchacho “con antecedentes de mala conducta”.

La trama detrás del crimen Según trascendió, detrás del crimen podría existir un móvil económico. Franco era una reconocida psiquiatra que tenía un buen poderío económico y varias propiedades.

Su domicilio de City Bell estaría valuado en medio millón de dólares. Además, tenía un departamento en Mar del Plata, dos camionetas nuevas y hasta tenía previsto hacer un viaje a la Costa Atlántica.