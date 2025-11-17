"Tenía problemas para manejar sus cuentas", la revelación de una amiga de la psiquiatra Virginia Franco

La psiquiatra fue hallada asesinada en su casa de La Plata. La autopsia reveló que murió producto de un shock hipovolémico tras sufrir un corte profundo en el cuello.

El sábado, la psiquiatra Virginia Franco (65) fue asesinada en su casa, ubicada en Cantilo entre 15A y 17, partido de La Plata. En un primer momento, Pablo Adrián Bozza (47), amigo de la víctima, había sido detenido. Sin embargo, unas horas después, fue liberado.

En las últimas horas, una vecina de la víctima habló con los medios y reveló nuevos detalles sobre Franco. En primer lugar, Olga indicó que la mujer vivía sola. “Hace dos años que falleció el marido”, señaló, en diálogo con TN.

Por otro lado, explicó que Franco “tenía problemas para manejar sus cuentas bancarias”. Olga mencionó que Bozza era quien “le manejaba las cuentas”.

¿Cuál sería el móvil del crimen de la psiquiatra? Según trascendió, detrás del crimen podría existir un móvil económico. Franco era una reconocida psiquiatra que tenía un buen poderío económico y varias propiedades.

psiquiatra La Plata NA Su domicilio de City Bell estaría valuado en medio millón de dólares. Además, tenía un departamento en Mar del Plata, dos camionetas nuevas y hasta tenía previsto hacer un viaje a la Costa Atlántica.