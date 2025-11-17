Crimen en La Plata: investigan a un empresario por el posible femicidio de una reconocida psiquiatra

La mujer fue hallada sin vida en su domicilio. La autopsia reveló que murió producto de un shock hipovolémico tras sufrir un corte profundo en el cuello.

El fin de semana, el partido bonaerense de La Plata se vio conmocionado por el crimen de una reconocida psiquiatra, identificada como Virginia Franco. Por el momento, el único sospechoso del caso es Pablo Adrián Bozza (47), amigo de la víctima, descubrió la escena del horror.

Quién es Bozza El hombre de 47 años trabaja como Gerente Operativo en Caja de Seguridad Social para los Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Según trascendió, era amigo de la víctima y le manejaba algunas cuentas bancarias.

El sábado, Bozza fue hasta el domicilio de Franco, ubicado en Cantilo entre 15A y 17, ya que ella no contestaba sus llamados. En uno de los pasillos de la casa, encontró a la mujer sin vida. Por lo tanto, llamó al 911 e inmediatamente, los efectivos se dirigieron hasta el lugar. Bozza permaneció detenido unas horas y luego, fue liberado.

El macabro hallazgo En el domicilio, los agentes encontraron varios objetos desparramados. En una de las habitaciones había muebles abiertos y cajones fuera de lugar. Por otro lado, en uno de los pasillos, encontraron a Franco tendida boca arriba y rodeada de manchas de sangre.

psiquiatra La Plata NA Un detalle clave es que el acceso lateral estaba sin traba y sin daños, lo que abre la línea de investigación de que la víctima conocía al agresor. En estos momentos, la Policía bonaerense trabaja en el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para determinar qué fue lo que ocurrió.