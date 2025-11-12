Jury contra Julieta Makintach: Dalma y Giannina Maradona declaran este miércoles

Las hijas de Diego Maradona prestarán su testimonio este miércoles, en el marco del jury contra Julieta Makintach, la magistrada que fue suspendida tras conocerse que producía un documental del futbolista sin autorización formal.

Dalma y Gianinna Maradona declaran este miércoles en La Plata ante el jurado de enjuiciamiento que investiga la conducta de Julieta Makintach, la jueza suspendida por grabar un documental por el caso de la muerte del futbolista, sin autorización formal.

Las hijas de Diego Armando Maradona habían solicitado postergar su comparecencia el martes y se presentaron finalmente, este miércoles, en el edificio Anexo del Senado bonaerense, donde se lleva a cabo el proceso.

El jury contra Julieta Makintach Habló Julieta Makintach durante el juicio político en su contra Dalma y Giannina fueron convocadas en el marco del juicio político que se desarrolla tras la anulación de un proceso judicial debido a la realización de un documental, sin autorización, por parte de Julieta Makintach. El material audiovisual se producía en paralelo al expediente que tramitaba la propia jueza.

Esta jornada, además, se espera la declaración de José Arnal, uno de los socios de la productora audiovisual “La Doble”, vinculada con la realización del documental titulado “Justicia Divina”, y Juan “El Chavo” D’Emilio, escritor independiente convocado como testigo. Ambos aportaron elementos relacionados con la producción del contenido fílmico que motivó el inicio del jury.