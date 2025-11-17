La trama detrás del crimen de Virginia Franco, la psiquiatra que fue asesinada en su casa
Se investiga si detrás del crimen podría existir un móvil económico. La víctima era una reconocida psiquiatra que tenía un buen poderío económico y varias propiedades.
El fin de semana, la psiquiatra Virginia Franco (65) fue asesinada en su casa, ubicada en Cantilo entre 15A y 17, partido de La Plata. En un primer momento, Pablo Adrián Bozza (47), amigo de la víctima, había sido detenido. Sin embargo, unas horas después, fue liberado.
¿Por qué habrían matado a la psiquiatra?
Según trascendió, detrás del crimen podría existir un móvil económico. Franco era una reconocida psiquiatra que tenía un buen poderío económico y varias propiedades.
Su domicilio de City Bell estaría valuado en medio millón de dólares. Además, tenía un departamento en Mar del Plata, dos camionetas nuevas y hasta tenía previsto hacer un viaje a la Costa Atlántica.
¿Quién era Virginia Franco?
La mujer era psiquiatra y tenía su consultorio en 55, entre 10 y 11. Sus vecinos la describieron como “reservada, de trato amable y muy respetada en su ámbito laboral”, según informó el medio El Día.
¿Cómo sigue la causa?
En estos momentos, la causa se encuentra en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta. El caso fue caratulado como “averiguación de causales de muerte”. Se analizan las cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido.